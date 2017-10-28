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    İtfaiye ve ambulansa geçiş izni vermediler

    Hürriyet Haber
    28.10.2017 - 07:54 | Son Güncelleme:

    Geçen günlerde ortaya çıkan polis araçları hariç tüm çakarlı araçların geçiş üstünlüklerinin iptal edildiğine ilişkin haberler üzerine, sürücülerin trafikte itfaiye ve ambulanslara yol vermediği ihbarlarının arttığı belirtildi.

    Habertürk Gazetesi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre ihbarlarda, bazı sürücülerin “Artık geçiş üstünlüğünüz yok” diyerek itfaiye ile ambulans görevlilerine yol vermediği, emniyet şeridini kullanan bu araçlara ayrıca tepki gösterdiği anlatıldı. Olayı yaşayan itfaiye ve ambulans sürücülerinin bu rahatsızlıklarını yetkililere anlatmaları üzerine, şaşırtan ihbarların gerçek olduğu ortaya çıktı.

    GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ BİLMECESİ

    Yetkililer, trafikte geçiş üstünlüğü bulunan araçların 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 71’inci maddesine göre belirlendiğini söyledi. Kanuna göre; cankurtaran araçları, yaralı veya acil taşıyan araçlar, itfaiye araçları, hükümlü veya sanığı takip eden veya emniyet ve asayişi korumak için olay yerine giden zabıta araçları, bir trafik suçu işleyerek kaçan aracı takip eden veya trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine gitmekte olan görevli araçlar, afet ve acil durum hallerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar ve koruma ile görevli ve korunan araçların geçiş üstünlükleri ve çakar ile siren kullanma yetkileri olduğu belirtiliyor.

    Yetkililer, sınırlamanın korumayla ilgili görevli araçlara getirildiğini ifade etti. Son 1 ayda 522 çakar ve sirenli araca işlem yapıldı. Sürücülere ise toplam 49 bin 590 TL para cezası kesildi.

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