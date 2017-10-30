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    Herkes kızını kurtarmak için seferber oldu! Annenin sözleri 'pes' dedirtti

    Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)
    30.10.2017 - 15:22 | Son Güncelleme:

    İzmit’te, lise öğrencisi 16 yaşındaki B.N.A. 4’üncü kattaki evlerinin penceresine çıkarak intihar girişiminde bulundu. İtfaiye ekipleri evin önünde önlem alırken, kendini aşağı bırakan genç kız hava yastığının üstüne düştü. Bu sırada anne G.A.'nın kızına, 'kendilerini rezil ettiğini söyleyerek' hakaret etmesi tepki çekti.

    Olay, Yahya Kaptan Mahallesi Uluçınar Caddesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Başiskele İlçesi’de özel bir lisede eğitim gören B.N.A., iddiaya göre okula gitmek istemediği gerekçesiyle bunalıma girdi. B.N.A. evde kimsenin bulunmadığı sırada 4’üncü katta bulunan evlerinin penceresine çıkıp intihar etmek istedi.

    EKİPLER SEFERBER OLDU

    Penceredeki genç kızı gören komşuları, polis ve 112 Acil’i aradı. Sevk edilen itfaiye ekibi, genç kızın atlama olasılığına karşı hava yastığı açtı. Bu sırada genç kız, "annem gelsin" diye bağırdı. Bir süre sonra annesi G.A. olay yerine geldi. Genç kız şaşkın bakışlar içerisinde kendini hava yastığının üzerine bıraktı.

    TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

    G.A. kızına, "Ne derdin var rezil, terbiyesiz. Ne derdin var hayvan. En iyi okullarda okuyorsun. En iyi şeyleri yiyor içiyorsun hayvan. 40 yıllık devlet memuruyum rezil ettin bizi" diye bağırdı. Kızı intihara teşebbüs eden annenin bu sözleri tepki çekerken, sağlık ekibi genç kıza olay yerinde müdahalede bulundu. B.N.A. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    NOT: İntihar girişimi anını gösteren çok sayıda fotoğraf bulunmasına rağmen, etik değerlerimiz gereği bu fotoğrafları yayınlamamayı tercih ediyoruz.

    Etiketler: izmit
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