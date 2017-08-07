MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Kreş öğretmenini kamera kayıtları ele verdi

    Kreş öğretmenini kamera kayıtları ele verdi

    Hürriyet Haber
    07 Ağustos 2017 - 07:20Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 07:23

    İstanbul’da kreşte 5.5 yaşındaki çocuğu iterek düşüren sınıf öğretmenine “çocuğa karşı eziyet ve basit yaralama” suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istendi

    İstanbul'da 12 Aralık'ta Bahçelievler'deki özel bir anaokulunda 5.5 yaşındaki C.D.Ö., kendisini kreşten alan annesi Sibel B. Ö.'ye, öğretmeni S.Ç. tarafından itildiği için düştüğünü söyledi. Yanına eşi Cem B.Ö.'yü alarak geldiği kreşte kamera kayıtlarını izleyen anne, itme anına tanık oldu. Aile savcılığa giderek öğretmen hakkında şikâyette bulundu.

    Sümeyra Ç.'ye 9 yıla kadar hapis istendi. İterek yere düşürmeyi çocuğa karşı eziyet olarak değerlendiren Cumhuriyet Savcısı, iddianamede, "sınıf öğretmeni şüpheli tarafından 'iteleyerek' yere düşürüldüğü ve mağdur çocuğa bu şekilde eziyet edildiği, her ne kadar çocuğa eziyet suçunun oluşması için, eziyetin sürekli ve devamlı olması gerektiği, bu durumun takdir etme ve irdeleyip karara bağlama mahkeme tarafından mümkün olabileceği düşüncesiyle her iki suçtan kamu davası açılması zorunluluğu hissedildiğinden iş bu kamu davası açılmıştır" görüşünü bildirdi.

    Öğretmen ifadesinde uyarı olarak omzuna hafif şekilde dokunduğunu kaydetti. Mahkeme duruşmayı erteledi. (Sabah) 

    Etiketler: ana okulu , şiddet , anaokulu öğretmeni , kreşte şiddet
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri