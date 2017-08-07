Kreş öğretmenini kamera kayıtları ele verdi

İstanbul'da 12 Aralık'ta Bahçelievler'deki özel bir anaokulunda 5.5 yaşındaki C.D.Ö., kendisini kreşten alan annesi Sibel B. Ö.'ye, öğretmeni S.Ç. tarafından itildiği için düştüğünü söyledi. Yanına eşi Cem B.Ö.'yü alarak geldiği kreşte kamera kayıtlarını izleyen anne, itme anına tanık oldu. Aile savcılığa giderek öğretmen hakkında şikâyette bulundu.

Sümeyra Ç.'ye 9 yıla kadar hapis istendi. İterek yere düşürmeyi çocuğa karşı eziyet olarak değerlendiren Cumhuriyet Savcısı, iddianamede, "sınıf öğretmeni şüpheli tarafından 'iteleyerek' yere düşürüldüğü ve mağdur çocuğa bu şekilde eziyet edildiği, her ne kadar çocuğa eziyet suçunun oluşması için, eziyetin sürekli ve devamlı olması gerektiği, bu durumun takdir etme ve irdeleyip karara bağlama mahkeme tarafından mümkün olabileceği düşüncesiyle her iki suçtan kamu davası açılması zorunluluğu hissedildiğinden iş bu kamu davası açılmıştır" görüşünü bildirdi.

Öğretmen ifadesinde uyarı olarak omzuna hafif şekilde dokunduğunu kaydetti. Mahkeme duruşmayı erteledi. (Sabah)