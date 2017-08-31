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    İtalya’ya deprem yardımına, AP onay verdi

    AA
    31.08.2017 - 10:16 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 10:16

    Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, depremlerin yol açtığı hasarların tamiri için İtalya’ya 1.2 milyar euroluk yardıma onay verdi.

    AP Bütçe Komitesinde yapılan oylamadan, İtalya’ya Avrupa Birliği (AB) Dayanışma Fonu kapsamında yardım sağlanmasına destek çıktı. AP’deki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisinden İtalyan Giovanni La Via, “Bu oylamayla AP, İtalya’ya somut destek sinyali gönderiyor. Abruzzo, Lazio, Marche ve Umbria bölgelerini vuran depremlerden sonra yeniden yapılandırma çalışmalarını desteklemek için 12 milyar euroluk AB fonu sağlanacak” dedi. Bu paranın AB Dayanışma Fonu kapsamında şu ana kadar verilen en büyük yardım olduğuna dikkati çeken La Via, “Para, geçici barınma, önleyici altyapı ve kültürel mirasın korunması gibi belirli müdahaleleri finanse etmek için kullanılacak” diye konuştu. 

    Yardımla ilgili nihai karar, eylülde toplanacak olan AP Genel Kurulunda verilecek.
    Ağustos 2016 ve Ocak 2017’de Abruzzo, Lazio, Marche ve Umbria bölgelerinde meydana gelen depremler, 333 kişinin ölmesine yol açarken, alt yapı, işletmeler ve bölgede yaşayan halkın yaşam koşullarına zarar vermişti.

    Etiketler: Italya , Deprem , AP
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