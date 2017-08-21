İtalya’nın tahtını sallayan Manisalı

TÜRKİYE’de 2 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan seramik sektörü son yıllarda tasarım ve Ar-Ge yatırımlarıyla dünya pazarından söz sahibi olmaya başladı. Bu alanda 1997 yılında Manisa’nın Akhisar ilçesinde üretime başlayan Graniser Seramik, 20 yılda Avrupa ve Amerika’nın önde gelen projelerinde yerini almaya başladı. Yılda 60 milyon liralık yatırım ve 4 milyon liralık Ar-Ge çalışmasıyla tasarıma yönelen şirket, bugün dünya seramik pazarının en önemli ülkesi olarak kabul edilen İtalya’nın da önemli şirketlerinin tahtını sallıyor. Şirketin kuruluş öyküsünü ve büyümesini anlatan Graniser Seramik CEO’su Fatih Korhan, “Bugün seramik tasarımında dünyanın merkezi kabul edilen İtalya’da yerimizi almaya başladık. ‘Türk seramiği’ algısını geliştirmek için çalışıyoruz” dedi. Korhan, şöyle konuştu:

1200 KİŞİ ÇALIŞIYOR

1990’ların sonuna doğru seramik sektörü rotayı yurtdışına çevirdi. Bu alanda Türkiye’de birçok önemli marka vardı. Seramik pazarı da hızla büyüyordu. Eskiden 30 yılda bir banyo ve mutfak seramikleri değişirdi. Ancak artık bu rakam 6 yıla kadar düştü. Bu da iç pazarda canlanmaya neden oldu. Ancak üretim her geçen yıl arttı. Bugün 1200 kişiyi istihdam ediyoruz. Bu rakam yıl sonunda 1400’e ulaşacak. Graniser de marka olmak için yola çıktı. Akhisar seramik üretiminde önemli bir noktada bulunuyor. Yurtdışı pazarlara ulaşım imkanı çok iyi. Bugün 60 ülkeye ihracat yapmaya başladık. Amerika ve İsrail pazarında çok güçlü konumdayız.

Türkiye dünya seramik üretiminde 7’nci sırada yer alıyor. Birçok ülkede seramik kullanımı artıyor. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de güvenlik ve tasarım. Kaymayan zemin bugün en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor. Ürünlerimiz ileri teknoloji ve estetik anlayışı ile üretilmekte.”

EN ÇOK ÇİNLİLER TAKLİT EDİYOR

MOBİLYA sektöründe olduğu gibi seramik alanında da taklit ürünler ile büyük mücadele verdiklerinin altını çizen Graniser Seramik CEO’su Fatih Korhan, “Çinli üreticiler dünyanın dört bir yanında ürünleri taklit ediyor. Bu konuda dünya seramik üreticileri önemli çalışmalar yapıyor. Biz de bu çalışmalarda yer alıyoruz. Özellikle patent hakları konusunda yeni çalışmalar planlanıyor. Biz sadece tasarım için her yıl 4 milyon lira yatırım yapıyoruz. Bu yatırımların boşa gitmemesi için de ürünlerimizi korumamız gerekiyor. Ürünlerin rekabetçi pazarlara açılabilmesi için en önemli koşul tasarım” diye konuştu.