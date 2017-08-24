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    İtalyan turistler Konya’da kaza yaptı

    İHA
    24 Ağustos 2017 - 09:32Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 09:32

    Konya’nın Hüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 İtalyan turist yaralandı.

    KAZA, Beyşehir-Isparta Karayolunun 30’uncu kilometresindeki Hüyük yol ayrımı Budak Kavşağında meydana geldi. 39 yaşındaki Monia Balkova’nın kullandığı kiralık otomobil, Beyşehir’den Isparta yönüne giderken, Belya Hızır Tiryaki’nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle İtalyan turistlerin içinde bulunduğu otomobil refüje çıktıktan sonra takla attı. Devrilen otomobilin sürücüsü Monia Balkova ile araçta bulunan 43 yaşındaki Metteo Brechrossa yaralandı. Yaralı turistler Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    İtalyan turistler Konya’da kaza yaptı

    Kazayı yara almadan atlatan diğer otomobilin sürücüsü Belya Hızır Tiryaki, “Hüyük tarafından geliyordum, aracı fark etmedim. Aracı fark ettiğimde de frene bastım ama o da hızlı olduğundan duramadı. Bana vurdu, vurunca da refüje vurup oradan da takla attı” dedi.

    İtalyan turistler Konya’da kaza yaptı

    İtalyan turistler Konya’da kaza yaptı

    Etiketler: italyan turist , Konya , KAZA , Hüyük
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