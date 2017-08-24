İtalyan turistler Konya’da kaza yaptı

KAZA, Beyşehir-Isparta Karayolunun 30’uncu kilometresindeki Hüyük yol ayrımı Budak Kavşağında meydana geldi. 39 yaşındaki Monia Balkova’nın kullandığı kiralık otomobil, Beyşehir’den Isparta yönüne giderken, Belya Hızır Tiryaki’nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle İtalyan turistlerin içinde bulunduğu otomobil refüje çıktıktan sonra takla attı. Devrilen otomobilin sürücüsü Monia Balkova ile araçta bulunan 43 yaşındaki Metteo Brechrossa yaralandı. Yaralı turistler Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı yara almadan atlatan diğer otomobilin sürücüsü Belya Hızır Tiryaki, “Hüyük tarafından geliyordum, aracı fark etmedim. Aracı fark ettiğimde de frene bastım ama o da hızlı olduğundan duramadı. Bana vurdu, vurunca da refüje vurup oradan da takla attı” dedi.