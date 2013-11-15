Ara
MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Sahrap SOYSAL>İtalyan soslu nuar
"Sahrap Soysal" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sahrap Soysal" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

İtalyan soslu nuar

15 Kasım 2013

Domatesler soyulup tavla zarı şeklinde küp küp doğranır.

Sarmısaklar soyulup pirinç tanesi büyüklüğünde dilimlenir.
Biberlerin sapları kesilip tohumları ayıklandıktan sonra çok ince halkalar halinde doğranır. Taze soğan incecik kıyılır, maydanoz da doğranıp bir kenarda bekletilir. Zeytinyağının 4 yemek kaşığı kadarı geniş bir tencerede kızdırılır. Et ilave edilip kısık ateşte, sürekli karıştırılarak 15 dakika kadar kızartılır.
Üzerine 10 su bardağı sıcak su eklenip tuz ve karabiber serpiştirilir. Varsa 2 adet kuru defne yaprağı ve adaçayı yaprağı katılır.
Et, kısık ateşte, iyice yumuşayıncaya kadar, 90 dakika pişirilir. Süzülerek ayrı bir kaba alınıp oda sıcaklığında bekletilir.
Diğer taraftan, kalan 2 yemek kaşığı zeytinyağı orta boy derin bir tavada (wok tavası kullanılmasını öneririm) kızdırılır.
Biberler tavaya aktarılıp karıştırılarak 1-2 dakika kavrulur. Sarmısaklar ilave edilip birkaç dakika daha karıştırılır. Domates ve salça eklenip, tuz ve karabiber serpiştirilir. Karıştırılarak 2-3 dakika daha kavrulur.
Etin suyundan 2 su bardağı kadar eklenerek sos kısık ateşte 10-15 dakika kadar pişirildikten sonra ocaktan alınır. Üzerine taze soğanlar eklenip karıştırılır. Nuar bıçakla kesilerek dilimlenir.
Et dilimleri servis tabağına yerleştirilip üzerine hazırlanmış olan salçalı sos gezdirilir.
Maydanozla süslenip sıcak sıcak servise sunulur. Yanına pilav, püre ya da makarna çok yakışır.

Malzeme listesi

-1 adet nuar (1.5 kg) (Bütün halde.)
-6 yemek kaşığı zeytinyağı
-4 adet orta boy domates
-1 çay kaşığı tuz, karabiber
-Yarım yemek kaşığı domates salçası
-2-3 adet yeşil sivri biber
-1 adet taze yeşil soğan
-1 demet maydanoz
-3 diş sarmısak
-10 su bardağı sıcak su

Sahrap Soysal'ın nefis yemek tarifleri için bizi takip etmeye devam edin.

X
﻿
Sahrap SOYSAL Sahrap SOYSALTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri