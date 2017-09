İtalyan soslu nuar

Sarmısaklar soyulup pirinç tanesi büyüklüğünde dilimlenir.

Biberlerin sapları kesilip tohumları ayıklandıktan sonra çok ince halkalar halinde doğranır. Taze soğan incecik kıyılır, maydanoz da doğranıp bir kenarda bekletilir. Zeytinyağının 4 yemek kaşığı kadarı geniş bir tencerede kızdırılır. Et ilave edilip kısık ateşte, sürekli karıştırılarak 15 dakika kadar kızartılır.

Üzerine 10 su bardağı sıcak su eklenip tuz ve karabiber serpiştirilir. Varsa 2 adet kuru defne yaprağı ve adaçayı yaprağı katılır.

Et, kısık ateşte, iyice yumuşayıncaya kadar, 90 dakika pişirilir. Süzülerek ayrı bir kaba alınıp oda sıcaklığında bekletilir.

Diğer taraftan, kalan 2 yemek kaşığı zeytinyağı orta boy derin bir tavada (wok tavası kullanılmasını öneririm) kızdırılır.

Biberler tavaya aktarılıp karıştırılarak 1-2 dakika kavrulur. Sarmısaklar ilave edilip birkaç dakika daha karıştırılır. Domates ve salça eklenip, tuz ve karabiber serpiştirilir. Karıştırılarak 2-3 dakika daha kavrulur.

Etin suyundan 2 su bardağı kadar eklenerek sos kısık ateşte 10-15 dakika kadar pişirildikten sonra ocaktan alınır. Üzerine taze soğanlar eklenip karıştırılır. Nuar bıçakla kesilerek dilimlenir.

Et dilimleri servis tabağına yerleştirilip üzerine hazırlanmış olan salçalı sos gezdirilir.

Maydanozla süslenip sıcak sıcak servise sunulur. Yanına pilav, püre ya da makarna çok yakışır.

Malzeme listesi

-1 adet nuar (1.5 kg) (Bütün halde.)

-6 yemek kaşığı zeytinyağı

-4 adet orta boy domates

-1 çay kaşığı tuz, karabiber

-Yarım yemek kaşığı domates salçası

-2-3 adet yeşil sivri biber

-1 adet taze yeşil soğan

-1 demet maydanoz

-3 diş sarmısak

-10 su bardağı sıcak su