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    İtalyan meclisinden tarihi adım

    AA
    13.09.2017 - 10:09 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 10:09

    İtalya’da Temsilciler Meclisi, faşizm propagandası yapmayı suç sayan ve birtakım cezalar öngören yasa tasarısını kabul etti.

     

    KOALİSYON hükümetinin büyük ortağı merkez soldaki Demokrat Parti’nin (PD) önerisiyle genel kurulda, faşizm ve bu rejimle özdeşlemiş kişilere yönelik simgelerin, ürünlerin üretim, dağıtım ve satış yoluyla propagandasının yapılmasını suç sayan yasa tasarısı oylandı. 630 sandalyeli mecliste 398 milletvekilinin katıldığı oylamada, 122’ye karşı 261 oyla tasarıya onay verildi. Oylamada 15 milletvekili ise çekimser kaldı.

    ONAYLAMASI GEREKİYOR
    Meclis genel kurulundan çıkan onay ile bir dönem faşizmle yönetilen ülkede tarihi bir adıma ramak kaldı. Çift kanatlı meclisin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen tasarı, üst kanat Senato’dan da onay alırsa resmen yasalaşacak. Söz konusu tasarının yasalaşması durumunda, ülkede faşist lider Benito Mussolini’nin ölümünün ardından geçen 70 yılı aşkın sürenin ardından, faşist propagandayı kısıtlamada önemli bir aşama kaydedilecek.
    Ülkede mevcut yasalar, eski faşist partiyi yeniden hayata geçirecek bir çaba görülürse ceza verilmesini düzenliyor. Son olarak kabul edilen tasarı ise nazi partisinin imgelerini, faşist selamının yapılmasını, bunları internet ortamında da yasaklamayı ve buna dönük yeni birtakım cezaları öngörüyor.

    İKİ PARTİ KARŞI ÇIKTI
    Meclisteki oylamada, merkez sağdaki Silvio Berlusconi’nin liderliğindeki Forza Italia (İtalya İleri) ile düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi partileri, tasarının ifade özgürlüğünü sınırlandırdığı gerekçesiyle muhalif kaldı.
    Faşist propaganda karşıtı metnin mimarı PD milletvekili Emanuele Fiano ise tasarının kişisel özgürlükleri hedef alan bir hali olmadığını belirterek, “Bu tasarı, kişisel özgürlüklere yönelik değil ama aşırı sağcı ideolojinin geri dönüşü üzerinde bir fren görevi görecek” dedi.

    Etiketler: Italya , faşizm , suç
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