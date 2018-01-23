İtalyan boğadan tarihi rekor

Tüm dünyada fiyatları milyon Euro’ya yaklaşan 3 bin 815 otomobil satan Lamborghini art arda yedinci yılında da küresel büyümesine devam ediyor.Süper SUV Urus’un 2017 sonunda yaptığı dünya prömiyeri ve 2018 yazından itibaren pazara çıkması, markanın 54 yıllık geçmişinde yeni bir döneme işaret ediyor.

50 ülkede hizmet veren 145 bayiyle, 2017 yılında tüm dünyada yapılan satışlar 3 bin 457 adetten 3 bin 815 adede yükseldi. Bu artış, önceki seneye kıyasla %10’luk çift haneli bir büyümeyi temsil ediyor. Şirket, yedi yıldır görülen istikrarlı satış büyümesi performansıyla, satışlarını 2010’dan (1.302 adet) bu yana neredeyse üçe katladı. Ayrıca ünlü marka 2017’de tüm bölgelerde tarihi satış rekorlarına imza atarak, önceki seneye kıyasla kaydedilen satış büyümesine katkıda bulundu: Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) (1.477/+%18), Amerika (1.338/+%4) ve Asya Pasifik (1.000/+%9).







Bin 95 adetle ABD, en büyük tek pazar olmaya devam ediyor ve onu Japonya (411), İngiltere (353), Almanya (303), Büyük Çin Bölgesi (265), Kanada (211) ve Ortadoğu (164) takip ediyor. Bu bölgelerin çoğunda satışlar ciddi bir artış gösterdi ve ülke satışlarında tarihi bir rekora imza atıldı.

2018 HEDEFLERİ

Şirket 2018 Mali Yılı için iddialı hedeflere sahip. AB’deki ve tüm dünyadaki politik belirsizliklere rağmen, temel ekonomik göstergeler genel olarak olumlu olmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki büyük ekonomilerdeki istikrarlı büyümeyle beraber, Lamborghini güçlü ticari beklentileri de devam ediyor. Lamborghini, genç ve çekici ürün portföyü sayesinde ve gittikçe büyüyen SUV segmentine girmesi sonucunda, hem satış adetlerinde hem de ciroda yeni boyutlar elde ederek orta vadede daha fazla büyüme kaydedeceğini umuyor.