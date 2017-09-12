İtalya’da işsizlik son 5 yılın en düşüğünde

İtalya Ulusal İstatistik Kurumunun (ISTAT) 2017’nin ikinci çeyreğine ilişkin açıkladığı işsizlik rakamlarına göre, ülkede işsizlik son 5 yıldan bu yana en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 10,9 olarak gerçekleşti. İşsizlikte bir önceki yıla göre ise 0,6’lık düşüş yaşandı.

ISTAT’ın verilerine göre, ülkedeki işsiz sayısı bir yılda 154 bin kişi azalarak 2 milyon 839 bin olarak kaydedildi.

Bu yılın ikinci çeyreğinde iş bulanların sayısı, ilk çeyreğe göre yüzde 0,3 artış gösterdi.

İşsizlik, 2012 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 10,5 olarak ölçülmüştü. 10,9'luk oran ise o süreçten sonraki en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan verilere göre, bu dönemde kadınların iş bulma oranı da yüzde 49 ile ülkede rekor düzeyine ulaştı.

İtalyan ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 0,4 büyümüştü.



