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    İtalya’da hasta köpeğine bakmak isteyene ücretli izin verildi

    DHA
    13.10.2017 - 08:17 | Son Güncelleme:

    İtalya’da köpeği hasta olan bir akademisyene ücretli izin verildi. Akademisyen bunun için açtığı davayı kazandı

    Roma’daki La Sapienza Üniversitesi’nde görev yapan akademisyen ülkedeki hayvan koruma yasalarına uygun şekilde aldığı iki günlük iznin ücretli olması için mahkemeye başvurdu ve davayı kazandı.
    İtalya’da hayvan koruma yasalarına göre hasta hayvanlarını terkeden insanlara bir yıla kadar hapis ve 10 bin euroya kadar para cezası verilebiliyor.

    Akademisyenin avukatı La Pressa gazetesine verdiği demeçte İtalya’daki katı hayvan koruma yasalarını hatırlatarak "çok acı çeken" hayvanlarını terketmenin hapis ve para cezasına çarptırılabileceğini vurguladı. Davaya bakan hakim üniversitenin akademisyenin "ciddi veya ailevi ve kişisel nedenlerle" yok sayılarak iki günlük izninin resmi olarak ücretli kabul edilmesine karar verdi.
    Avrupa’nın en büyük hayvan hakları gruplarından biri olan İtalyan canlı hayvan denekler üzerinde deney yapılmasına karşı kurulmuş bir dernek olan Anti-Vivisection League de akademisyenin davasını yakından izliyordu.

    Etiketler: Italya , Köpek
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