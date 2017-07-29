MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>İtalya’da çocuklara aşıyı zorunlu hale getiren yasa onaylandı

    İtalya’da çocuklara aşıyı zorunlu hale getiren yasa onaylandı

    BBC Türkçe
    29 Temmuz 2017 - 11:00Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 11:00

    İtalya’da parlamentoda kabul edilen yasayla çocuklara okula yazılabilmeleri için aşı zorunluluğu geldi. Uzun tartışmaların ardından geçen hafta Senato’da kabul edilen yasa tasarısı parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nden geçerek yasalaştı.

    İtalya’da çocuklara aşıyı zorunlu hale getiren yasa onaylandı

    YENİ yasayla aralarında çocuk felci, tetanos, difteri, boğmaca, kızamık, kabakulak ve suçiçeğinin de yer aldığı 10 aşı, 16 yaş altı çocuklar için zorunlu hale geldi. Bu aşıları yaptırmayan çocukların okullara kaydı yapılmayacak ve velilere 500 euroya varan cezalar verilecek.
    İtalya’da aşı karşıtı komplo teorilerinin yaygınlaşması yüzünden, gelişmiş ülkelerde gittikçe azalan kızamık gibi hastalıkların oranı artmaya başlamıştı. Dünya Sağlık Örgütü, ülke nüfuslarının en az yüzde 95’inin kızamık aşısı yaptırması gerektiğini belirtirken İtalya’da bu oran yüzde 80’in altında bulunuyor.
    Kızamık aşısı yaptıranların sayısının düşmesi nedeniyle son bir yılda kızamık vakalarının 3 katına çıktığı belirtiliyor. Ülkede bu yılın başından bu yana 3672 kızamık vakası kayıtlara geçerken üç kişi de bu hastalıktan hayatını kaybetti.
    Aralarında muhalif 5 Yıldız Hareketi’nin de yer aldığı bazı kesimler, aşı karşıtı komplo teorilerinin yayılmasına sebep olmakla suçlanıyor.

    ‘AİLELERİN SAĞLIK K ORUMA SEVİYESİ ARTACAK’
    Başbakan Paolo Gentiloni geçen Mayıs’ta yaptığı bir açıklamada, aşıyla ilgili “bilimsel olmayan teorilerin yayılması” nedeniyle çocuklara aşı yaptırmayı zorunlu hale getirme kararı aldıklarını söylemişti.
    Gentiloni, Temsilciler Meclisi’nin onayıyla aşı zorunluluğu getirilmesinin ardından Twitter’a yazdığı mesajda “Aşı yasasının kesinleşmesiyle İtalyan ailelerin sağlık koruma seviyesi artacak” dedi.
    Öte yandan aşı karşıtları yasanın oylandığı saatlerde Temsilciler Meclisi önünde protesto gösterisi yaptı ve iktidardaki Demokratik Parti’den 3 milletvekilini darp etti.

    İtalya’da çocuklara aşıyı zorunlu hale getiren yasa onaylandı

    Etiketler: aşı , Italya , Paolo Gentiloni
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri