İtalya’da 27 bin tavuk karantinaya alındı

İTALYA’da jandarmanın sağlık ve hijyen alanlarından sorumlu NAS, Ancona ile Viterbo’da üç çiftlik ve bir paketleme merkezinde yaptığı incelemelerde yumurtalarda fipronil tespit etti. Konuyla ilgili açıklama yapan jandarma komutanlarından General Adelmo Lusi 92 bin yumurtaya el konulduğunu, 27 bin tavuğun ise karantinaya alındığını açıkladı.

ANSA ajansının haberinde, NAS ekiplerinin, böcek ilacı tespit edilen çiftlik ve ambalaj merkezlerine yönelik idari işlem başlatılmasını değerlendirdiği, söz konusu işletmelerin ruhsatlarını kaybedebileceği belirtildi. Sağlık Bakanlığı, hafta başında ülke genelinde incelenen 114 numuneden 2 tanesinde zehirli böcek ilacı tespit edildiğini kamuoyuna açıklamıştı.

FRANSA LİSTEYİ YENİLEDİ

Fransa Tarım Bakanlığı ise böcek ilaçlı yumurta krizi nedeniyle piyasadan toplatılan ürünler listesini güncelledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hollanda ve Belçika’dan getirilen yumurtalarla Fransa’da üretilen 4 farklı marka makarnanın da listeye eklendiğini açıkladı.

Fransız Kamuoyu Araştırmaları Enstitüsünün (IFOP) yaptığı ve dün açıklanan ankette, Fransızların yüzde 42’sinin skandal nedeniyle kaygılı olduğu ve yumurtalı ürünleri tüketmeye mesafeli durdukları açıklanmıştı.

Hollanda, Fransa, Almanya ve Belçika’da yumurtalarda fipronil adlı böcek ilacının tespit edilmesinin ardından Avrupa’da ay başında patlak veren kriz, ihracat dolayısıyla Asya’daki bazı ülkeler dahil 19 ülkeye yayılmıştı. Hızla büyüyen yumurta krizi sonucu milyonlarca yumurta süpermarket rafları ve depolardan alınarak imha edilirken, Avrupa genelinde ise 150 çiftliğin geçici olarak kapatılmasına karar verilmişti.