İtalya seçim tarihini belirledi: ‘Umarım benim partim kazanır’

İTALYAN ANSA ajansının haberine göre, parlamentonun feshedilmesinin ardından Bakanlar Kurulu, ülkede gelecek yılki genel seçimin 4 Mart’ta yapılmasına ilişkin kararnameyi onayladı. Genel seçim yapılıp yeni hükümet kuruluncaya kadar Başbakan Paolo Gentiloni ve kabinesi, görevini sürdürecek. Başkent Roma’da düzenlediği yıl sonu basın toplantısında konuşan Başbakan Gentiloni, genel seçimlere kadar hükümetin görev başında olacağını belirterek, “Umarım benim partim (Demokrat Parti) seçimlerde galip gelir ve iktidar olur” diye konuştu.

Ülke ekonomisine de değinen Gentiloni, ekonominin yaralarını sardığı hassas bir dönemden geçtiğine işaret ederek böyle zamanlarda ekonomiye ani ve travmatik müdahalelerden kaçınmak gerektiğini söyledi. Ekonomik büyümenin çok iyi bir seviye yakaladığının altını çizen Gentiloni, “Şu anda ekonomimiz, tahmin edilenin iki katı hızla büyüyor. Artık AB’nin ‘arka lambası’ değiliz” dedi.

DIŞLANMA EKEN NEFRET BİÇER

Bu yıl parlamentoda kabul edilen bazı sivil haklara ilişkin yasalara atıfta bulunan Gentiloni, işkence suçu, refakatsiz küçükler, kadına şiddet ve hastaların kendi iradesiyle yaşamına son vermesi gibi konular üzerinde önemli yasaların parlamentodan geçtiğini hatırlattı. Gentiloni, İtalya’da yasal şekilde ikamet eden göçmenlerin çocuklarına doğduğu toprak esas alınarak vatandaşlık hakkı verilmesini içeren yasa tasarısıyla ilgili şöyle konuştu: “Bu yasanın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Geleceğimiz, dışlamak ve reddetmek gibi şeyleri ne kadar hayatımızın dışında tuttuğumuza göre şekillenecek. Çünkü birilerini dışlamayı ve reddetmeyi ekerseniz, nefret biçersiniz. Çoğunluk sağlanamadığından, yasa tasarısını geçiremedik. Ama sizi temin ederim ki hükümet açısından bu konuda herhangi bir tereddüt yok.”