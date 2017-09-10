İtalya jandarma skandalını konuşuyor

İTALYAN basınında çıkan haberlere göre Floransa’da eğitim için bulunan 20 yaşındaki 2 ABD’li öğrenci, Michelangelo Meydanı’ndaki bir gece kulübüne gitti. O sırada kulüp çıkışında kavgaya müdahale eden 2 jandarma eri, çevrede taksi olmaması sebebiyle kızları şehir merkezindeki evlerine bıraktı ve ardından da tecavüz etti.

ABD’li öğrencilerin şikayeti üzerine ortaya çıkan skandalda, Floransa’daki bölge jandarma komutanlığı, olaya karışan erlerin tedbir olarak açığa alındıklarını duyurdu.

‘YANIT ÇOK SERT OLACAK’

Floransa Savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatırken, kızların kaldığı daireden alınan DNA örneklerinin sonucunun beklendiği belirtildi. Erlerden birinin, birlikte olduğu kızın rızasıyla ilişkiye girdiklerini söylediği ileri sürüldü. İtalyan haber ajansı ANSA’nın haberinde ise ABD Dışişleri Bakanlığı’nın da iki öğrenciye ilişkin iddiaları son derece ciddiye aldığı ve gelişmeleri Floransa’daki başkonsolosu aracılığıyla yakından takip ettiği bildirildi.

İtalyan Jandarması’ndan (Carabinieri) sorumlu Savunma Bakanı Roberta Pinotti, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Soruşturmadan çıkacak değerlendirmeleri bekliyoruz. Eğer suçlamalar doğru çıkarsa buna verilecek yanıt çok sert olacak” dedi.