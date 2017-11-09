İtalya: İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümden yanayız

Bakan Alfano ve Filistinli mevkidaşı Riad Malki’nin katılımıyla başkent Roma'daki Bakanlık binasında 3. İtalya-Filistin Bakanlar Komitesi toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, İtalya'nın Filistinli kamu ve sosyal kuruluşların sahadaki varlıklarının güçlendirilmesi konusunda yapabilecekleri ile Ortadoğu barış ve uzlaşı sürecini teşvik edecek unsurlar masaya yatırılırken, ticaret, finans, sağlık, güvenlik, turizm ve kültür varlıklarının kaçırılmasıyla mücadeleyi kapsayan 9 iş birliği anlaşması imzalandı.

Komitesinin açılışında konuşan İtalyan bakan Alfano, Ramallah’ta Haziran 2015'te oluşturulan bu komitenin, siyasetten güvenliğe, kamu sağlığı ile ekonomik iş birliğine kadar kültürel boyutta da olmak üzere özel bir anlam taşıdığını belirterek, son yıllarda ortak bakanlar toplantısından somut sonuçlar elde edildiğine dikkati çekti.

Siyasi düzlemde İtalya ve Filistin arasında uzun yıllara dayanan bir siyasi gelenek olduğunu kaydeden Alfano, "Mevcut zorluklara rağmen biz, bölgede barış ve güven içinde yaşayan, ortak dengeli sınırlara sahip iki devletli çözümün destekçisi olarak kalacağız." dedi.



Filistin yönetiminin, Gazze şeridinde kontrolü yeniden ele almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Alfano, bu gelişmelerin İsrail-Filistin müzakerelerin yeniden başlaması için anlamlı olduğunu söyledi.



Filistin Dışişleri Bakanı Malki de "İsrail'in, Filistin topraklarını uzun süredir işgal etmesi ile Batı Şeria'daki ve Kudüs'teki yeni yerleşimlerin inşası, bölgenin istikrarını daha da aşındırdı. İsrail’in tek yanlı tek taraflı politikası durdurulmalı." ifadelerini kullandı.

Malki, "Yahudi devleti, tarihsel statükoyu değiştirmek ve kutsal kent Kudüs’ün münhasır kontrolünü elinde tutmak istiyor." dedi. Filistin Devleti'ni kurma çabalarında, İtalyan katkısı ve desteğinin temel unsurlardan olduğunu kaydeden Malki, her türlü açık oturumlarda, İtalya ile olan ikili ilişkilerini ve bu ülkenin desteğini takdirle karşıladıklarını dile getirdiklerini söyledi.

Komite toplantısının düzenlenen basın toplantısında da konuşan Filistinli bakan Malki, "Biz, İtalyan devleti tarafından Filistin’in tanınacağına eminiz. Bunun bir zaman meselesi olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu. İtalya'nın desteğine teşekkür eden Malki, "İtalya gibi ülkeler yanımızda olduğu sürece biliyoruz ki doğru yoldayız." dedi. Riad Malki, hem İtalya’nın hem Filistin’in iki devletli çözüm için çalıştığını vurguladı. İtalyan Bakan Alfano da Filistin devletinin tanınmasının, barış sürecinin sonlanmasına yönelik en uygun zamanda olacağını kaydetti.