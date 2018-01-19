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    İtalya Hava Savunma Sistemi, ’Afrin operasyonu’na hazır

    DHA
    19.01.2018 - 21:46 | Son Güncelleme:

    NATO bünyesinde Kahramanmaraş’ta konuşlu İtalya Hava Savunma Sistemi, Afrin’e yapılması beklenenÿoperasyon kapsamında Suriye’den gelebilecek olası saldırılara karşı hazır bekliyor.

    İtalya’dan, İskenderun Limanı’na getirilen ve 06 Haziran 2016’da Kahramanmaraş’taki Gazi Kışlası’na kurulan hava savuma sistemi, Suriye’den gelebilecek olası tehditlere karşı 1.5 yılı aşkın süredir görev yapıyor.

    İtalya Hava Savunma Sistemi, ’Afrin operasyonu’na hazır

    Suriye’nin terör örgütü PKK/PYD/YPG denetimindeki Afrin kentine yapılması planlanan operasyon öncesi bakım ve denetimleri yapılan hava savunma sistemini, İtalya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutan Yardımcısı Tümgeneral Nicola Lanza De Cristoforis da önceki gün yerinde denetledi. Sistem bünyesindeki radarlar, hava saldırılarını belirleyip anında imha etme özelliğine sahip.

    İtalya Hava Savunma Sistemi, ’Afrin operasyonu’na hazır

    Etiketler: gazetehaberleri , NATO
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