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İtalya futbolu çıkmaza mı giriyor?

İHA
02.02.2018 - 11:00 | Son Güncelleme:

İtalya Futbol Federasyonu FIGC’nin pazartesi günü yapılan başkanlık ve yeni yönetim kurulunu seçiminden bir sonuç çıkmaması üzerine dün toplanan İtalya Milli Olimpiyat Komitesi (CONI), başkan seçemeyen federasyona kayyum atadı.

İTALYA’daki tüm spor faaliyetlerinden sorumlu CONI Yönetim Kurulu, dün başkan Giovanni Malago liderliğinde olağanüstü toplanarak, pazartesi günkü genel kurulda başkan seçemeyen federasyonun durumunu masaya yatırdı.
Toplantı sonrası bir açıklama yapan CONI Başkanı Malago, CONI Genel Sekreteri Roberto Fabbricini’nin, FIGC’ye kayyum olarak atandığını duyurdu. Malago, Fabbricini’nin yardımcılıklarını; eski Milanlı futbolcu Alessandro Costacurta ile Prof. Angelo Clarizia’nın yapacağını açıkladı.

ÜLKE BÜYÜK ŞOK YAŞAMIŞTI
Geçen Kasım ayında 2018 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İsveç’e elenerek büyük şok yaşayan İtalya’da, kamuoyu baskısıyla görevinden ayrılmak zorunda kalan Federasyon Eski Başkanı Carlo Tavecchio’nun halefini belirlemek üzere pazartesi günü yapılan ve Cosimo Sibilia, işadamı Gabriele Gravina ve eski futbolcu Damiano Tommasi’nin yarıştığı dört turlu seçimde hiçbir aday yüzde 50+1 oya ulaşamamıştı. Bu yüzden federasyon başkanlığı krize girmişti.
Duruma el koyan CONI Başkanı Malago, merakla beklenen açıklamasını yaptı ve İtalyan futboluna ilk kez kayyum atanmış oldu. 

İtalya futbolu çıkmaza mı giriyorRoberto Fabbricini

Etiketler: Italya , Futbol Federasyonu , KAYYUM
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