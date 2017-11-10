Ara
MENÜ
İK/Yeni Ekonomi Haberleri

İK YENİ EKONOMİ

    Haberler >İK/Yeni Ekonomi >İşyerim güvenli mi?

    İşyerim güvenli mi?

    Sertaç GÜVEN - sguven@dogaHSE.com
    10.11.2017 - 17:59 | Son Güncelleme:

    Yöneticilerin iş sağlığı ve güvenliği yönetim stratejisi konusunda verdikleri taahhüt, iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin en önemli unsurlarından biri olarak görülür.

    İşyerim güvenli miYönetimin taahhüdünün açık bir şekilde ifade edilmekle kalmayıp eyleme dökülmesi gerekir. Üst düzey yöneticilerin iş sağlığı ve güvenliği planlaması, gözden geçirme, iletişim odaklı etkinlikler ile tehlike yönetimi faaliyetlerine katılım dâhil çeşitli iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini yürütmeleri gerekir.

    İş sağlığı ve güvenliği alanında dünya standartlarında başarı gösteren şirketlerde, üst yönetimin iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesinde önderlik etmelerinin öne çıktığı görülmektedir.

    Üst düzey yöneticiler olarak, tesisinizde başarılı bir iş sağlığı ve güvenliği sistemine katkıda bulunmak için:

    - Şirketinizin iş sağlığı ve güvenliği kurul toplantılarına katılın ve aksiyonları takip edin.

    - Sahaya çıktığınızda uygun kişisel koruyucu donanımları giyerek örnek olun.

    - Tesisinizde yürütülmekte olan iş sağlığı ve güvenliği programlarına katılım sağlayın

    - İş kazası meydana gelirse, kaza inceleme çalışmasına katılın, kaza geçiren çalışanınızı ziyaret edin.

    - Şirket web sayfanızda iş sağlığı ve güvenliği bilgileri de olmasını sağlayın.

    - Yöneticileriniz için iş sağlığı ve güvenliği yıllık hedefleri belirleyin ve gerçekleşmeleri takip edin.

    - İş sağlığı ve güvenliği uzmanınızın / danışmanınızın organizasyonda doğru seviyeye raporlamasını sağlayın.

    - İş sağlığı ve güvenliği denetimlerini (iç ve dış denetimler, yönetim sistemi denetimleri, bakanlık denetimleri, yangın, sigorta..vb) gözden geçirin.

    - Şirketinizin iş sağlığı ve güvenliği performansını düzenli olarak takip edin, reaktif indikatörler olduğu kadar proaktif indikatörlere de raporlarda yer verilmesini sağlayın.

    - Çalışanlarınızın iş güvenliği başarılarını, katılımlarını takdir edin, ödül programları düzenleyin.

    - İş sağlığı ve güvenliğini departman toplantılarınızda sabit bir gündem maddesi olarak tutun.

    - Sahada iş sağlığı ve güvenliği denetimleri yaparak, çalışanların güvenli/güvensiz davranışlarına odaklanın, denetimlerde çalışanlarla iş güvenliği konusunda sohbet edin.

    İş sağlığı ve güvenliği kültürünün çalışanlar tarafından yeterli düzeyde algılanmasının ilk basamağı üst yönetim taahhüdüdü ve liderliğidir. Bu ve benzeri aktivilerde liderlik etmek, kurumunuzun iş sağlığı ve güvenliği kültürünü üst seviyelere taşır. Siz işyerlerinizde bu aktiviteleri ne kadar uyguluyorsunuz?

    İçerik Doğa HSE Group katkılarıyla hazırlanmıştır.

    Etiketler: doğa güvenlik , taahhüt
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri