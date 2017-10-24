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    İsyan ettiren hırsızlık! Uğur Mumcu'nun kapısındaki levhayı çaldılar

    Sedat CENİKLİ /ANKARA
    24.10.2017 - 15:00 | Son Güncelleme:

    Araştırmacı gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun Ankara'da yaşadığı apartmanın girişinde yer alan 'Uğur Mumcu bu evde yaşamıştır' yazılı pirinç alaşımı tabela çalındı. Mumcu’nun kızı Özge Mumcu Aybars olayı Twitter'dan duyurdu.

    Başkent'te 24 Ocak 1993’te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun adını taşıyan sokaktaki apartmanların pirinç alaşımı tabelaları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Geçen hafta yaşanan olayda, Mumcu’nun yaşadığı evin bulunduğu apartmana asılı “Uğur Mumcu bu evde yaşamıştır” yazılı pirinç alaşımı tabelanın da çalındığı ortaya çıktı. Olayı, Mumcu’nun kızı Özge Mumcu Aybars, önceki gün Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Olayla ilgili art arda iki tweet atan Aybars, “Kapının önünden ‘Uğur Mumcu bu evde yaşamıştır’ yazan, 25 yıl önce asılan pirinç plaket çalınmış” dedi.

    İsyan ettiren hırsızlık Uğur Mumcunun kapısındaki levhayı çaldılar

    İkinci tweet’te ise Aybars, “Sokaktaki tüm apartmanlardaki pirinç yazılar vs. çalınmış” diyerek hırsızlığın Uğur Mumcu tabelasıyla sınırlı olmadığı duyurusunu yaptı.

    Yaşananlara, Twitter’dan tepki yağdı. Aybars’ın tweet’lerinin altına yorum yazanlar, “Üzülmeyin lütfen. Unutmadık, unutmayacağız”, “Yüreklerde yazan, ‘Uğur Mumcu sonsuza kadar yaşayacaktır’ yazısını çalamayacaklarından, pirinç plaketlerle idare ediyorlar” diye tepki gösterdi.

    ANITINDAKİ TABELA DA ÇALINMIŞTI

    UĞUR Mumcu’nun, suikasta uğradığı ve hayatını kaybettiği evinin karşısındaki anıtına da sene başında saldırı olmuş, ‘Uğur Mumcu 24 Ocak 1993’ yazılı metal tabela çalınmıştı. Olayın ardından Çankaya Belediyesi tarafından çalınan tabelanın aynısı yapılarak anıtın üzerine asılmıştı. Ancak ikinci tabela da çalınma riskine karşı daha sonra plastik harf ve rakamlarla değiştirildi.

    Etiketler: hırsızlık , levha
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