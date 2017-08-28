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    İsyan ettiren görüntü... Gidenlerden geriye bu fotoğraf kaldı...

    Hürriyet Haber
    28 Ağustos 2017 - 18:37Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 18:49

    Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule'nin de aralarında bulunduğu sınır kapılarından son 24 saatte 9 bin 887 araçla yaklaşık 39 bin 610 kişinin çıkış işlemi yapıldı. Özellikle Kapıkule'de TIR kuyruğu 17 kilometreye ulaşırken, eriyen gurbetçi kuyruklarından geriye bıraktıkları çöpler kaldı.


    Trakya gümrüklerinde gurbetçi ve TIR yoğunluğu yaşanıyor. Yaz tatillerini geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelerine dönmek için yola çıkan gurbetçiler günlerdir Yunanistan açılan İpsala ve Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.
    Hafta sonundan itibaren Kapıkule'de gurbetçi kuyruklarına ihracat yükü taşıyan TIR araçlarının kuyrukları da eklendi. Kapıkule'ye giden yolun bir şerifi TIR araçları kuyruğu, diğer iki şeridi ise çıkış yapmak için gelen gurbetçi araçlarıyla doldu.

    İsyan ettiren görüntü... Gidenlerden geriye bu fotoğraf kaldı...

    xBulgaristan'a çıkış yapmak için geçen Cuma gününden bu yana sıraya giren TIR araçları Kapıkule Sınır Kapısı'nda 17, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 9 kilometre kuyruk oluşturdu. Kapıkule'de kuyrukta bekleyen TIR sürücü, her hafta kuyrukların uzadığını ve sırada beklerken kişisel ihtiyaçlarını bile karşılayamadıklarından yakındı. Almanya'ya yük taşıyan TIR sürücüsü Faruk Sert, "Her geldiğimiz uzun uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyoruz. TIR sürücülerinin kaderi gibi, kuyruk çilesi bitmiyor. Bunlara bir çözüm bulunması gerekiyor." dedi.
    Yaz tatillerinin ardından dönüşe geçen gurbetçilerin gümrük dışına taşarak 15 kilometreleri bulan kuyrukları ise bugün itibariyle 2'ye kadar geriledi.Gurbetçilerin kuyruklarından geriye çöpleri kalırken, çift şeritli yolun orta bariyerleri arasına onlarca çöp atıldığı görüldü. Karayolları sorumluluğunda olan çöplerin günlerdir toplanmadığını kaydedildi.
    TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, gelişi güzel atılan çöplerin Edirne'ye yakışmadığını ifade ederek sosyal medya üzerinden tepki göstererek, "Bu Görüntüler Edirne'ye Yakışmıyor. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en önemli sınır kapılarından biri olan Edirne Kapıkule'de yol kenarlarına gelişi güzel atılan çöplerin görüntüsü Avrupa şehri olan Edirne'ye yakışmıyor. Bu soruna yetkili mercilerin en kısa sürede çözüm üretmelerini, vatandaşlarımızın da çevreye karşı daha duyarlı davranmalarını bekliyoruz" dedi.

    İsyan ettiren görüntü... Gidenlerden geriye bu fotoğraf kaldı...

    Etiketler: son dakika , çöp , karayol , karayolu , sınır , kapıkule , tatil , tatilde yol durumu , yol durumu , sınır kapılarında sıkışıklık
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