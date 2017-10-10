İsyan ettiler... Çöpten yemek istemiyoruz

Hırvatistan Emekliler Sendikası tarafından "Yoksulluğa ve yaşlıların aşağılanmasına son" sloganıyla başta başkent Zagreb olmak üzere Hırvatistan'ın Pula, Split, Osijek, Slavonski Brod ve Zadar şehirlerinde düzenlenen protestolara binlerce emekli katıldı.

Başkent Zagreb'deki Ban Jelacic Meydanı'nda düzenlenen protestoya katılanlar, "Şişe toplayıcısı olmak istemiyoruz" mesajı verdi. Hırvatistan Emekliler Sendikası Başkanı Jasna Petrovic, burada yaptığı açıklamada, emeklilerin hükümetle son 2,5 yıldır yürüttükleri görüşmelerin sonuçsuz kaldığını söyleyerek "Bir zamanlar okul ve fabrikalarda çalışan kişilerin günümüzde çöp kutularından beslenmesi büyük bir ayıp." dedi.

Hükümetten emekli maaşlarına zam talep ettiklerini kaydeden Petrovic, emeklilerden bazılarının ayda 67 avro ile geçinmeye çalıştığını sözlerine ekledi. Hırvatistan Emekliler Sendikası Başkan Yardımcısı Milan Tomicic de ülkedeki emeklilerin hayat standartlarının "en alt seviyede" olduğuna işaret ederek çoğu emeklinin yoksulluk sınırında yaşadığını belirtti. Başkentteki protestoya katılanlar, "Bizden alınanı geri verin", "Emlak vergisine son" ve "Çöp konteynırında yemek" yazılı dövizler taşıdı.