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    İsyan etti: 'Alalı daha 3 gün olmuştu'

    Özgür EREN/İSTANBUL (DHA)
    01.01.2018 - 13:49 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kağıthane’de ehliyetsiz sürücü park halindeki 3 araca çarptıktan sonra otomobili bırakıp kaçtı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu. Aracında hasar olan Mehmet Ali Ay, ''Arabada çok hasar var, 3 gün oldu daha arabayı alalı'' diye isyan etti.

    Kaza, Hamidiye Mahallesi’nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. 17 yaşındaki A.D., otomobille sokakta seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 araca çarptı. A.D.’nin idaresindeki araç duvara çarparak durabildi. Kazayı yara almadan atlatan ehliyetsiz sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp olay yerinden kaçtı.

     İsyan etti: Alalı daha 3 gün olmuştu
    ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU

    Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Gürültüleri duyan çevre sakinleri durumu polise bildirdi. Araçları zarar görenler kısa süreli şok yaşadı. A.D.’nin ailesini arayarak durumu anlatması üzerine olay yerine anne ve babası da gelip polislerden bilgi almaya çalıştı.

    İsyan etti: Alalı daha 3 gün olmuştu
     "3 GÜN OLDU DAHA ARABAYI ALALI"

    Araç sahibi Mehmet Ali Ay, "Akşam benim oğlum aracı buraya park etti. Bir tane çocuk arabayla geliyor, buna vuruyor ondan sonra benim arabaya vuruyor, kaçıp gidiyor. 17 yaşında ehliyetsiz. Çocuğun annesi de burada, babası da burada. Arabada çok hasar var, 3 gün oldu daha arabayı alalı’ diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis A.D.’yi arıyor.

    Etiketler: Kağıthane
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