İsviçre’nin yeni başkanı görevini devraldı

ALAIN Berset, İsviçre Meclisi’nde 6 Aralık’ta yapılan oylamada, 210 geçerli oyun 190’ını alarak başkan seçilmişti. İsviçre Konfederasyonu Başkan Yardımcısı görevine ise Maliye Bakanı Ueli Maurer getirildi.

İsviçre Sosyal Demokrat Partisi üyesi olan Berset, Aralık 2011’de İsviçre Federal Konseyi’ne seçildikten sonra Federal İçişlerinden Sorumlu Bakan olarak kabinede görev almıştı. Berset, ülkesinin sağlık, sosyal güvence ve kültür konularından sorumluydu.

Geçen yıl başkan seçilen Leuthard, 188 oy alırken, yardımcılığını da Berset üstlenmişti.

Kasım ayında yayımlanan İsviçre Federal Irkçılıkla Mücadele Servisi’nin İsviçre Irk Ayrımcılığı 2016 Raporu’nun ön sözünde ifadelerine yer verilen Berset, ülkesinin çok kültürlülüğü ve çeşitli yaşam şekillerini barındırmasına atıfta bulunarak, “Irkçılığın en büyük mağdurları Müslümanlar, siyahiler ve göçebe yaşam tarzına sahip kişiler” demişti.

İsviçre’de başkanlar, meclis tarafından 7 kişilik kabine içinden seçiliyor ve bir yıl görev yapıyor.