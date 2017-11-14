Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>İsviçreliler tatil için en çok Türkiye’yi sordu

İsviçreliler tatil için en çok Türkiye’yi sordu

İHA
14.11.2017 - 12:14 | Son Güncelleme:

İsviçre Federal İstatistik Dairesi (BFS) verilerine göre, İsviçrelilerin yüzde 40’lık bir bölümü tatillerini komşuları Almanya, Fransa, İtalya ve Avusturya’da yaparken, komşuların dışında ise en sevilen destinasyonlardan biri Türkiye.

TATİLE çıkan İsviçrelilerin üçte ikisinin tatillerini ülke dışında geçirdikleri ve yılda en aç üç kez tatil yaptıkları belirlenen İsviçre Federal İstatistik Dairesi (BFS) araştırmasında, İspanya’daki bölgesel bağımsızlık talepleri nedeniyle İspanya’ya gidenlerin sayısında azalma yaşanacağı ve Türkiye pazarının artış olacağına dikkat çekildi. Blick Gazetesi, “Türkiye tatil için en çok sorulan ülke oldu” başlığıyla verdiği haberde, 2017 yılında yaşanılan gerilemenin 2018 yılında yaşanılan düşüşün toparlanacağına işaret etti.

Etiketler:
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri