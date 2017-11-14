İsviçreliler tatil için en çok Türkiye’yi sordu

TATİLE çıkan İsviçrelilerin üçte ikisinin tatillerini ülke dışında geçirdikleri ve yılda en aç üç kez tatil yaptıkları belirlenen İsviçre Federal İstatistik Dairesi (BFS) araştırmasında, İspanya’daki bölgesel bağımsızlık talepleri nedeniyle İspanya’ya gidenlerin sayısında azalma yaşanacağı ve Türkiye pazarının artış olacağına dikkat çekildi. Blick Gazetesi, “Türkiye tatil için en çok sorulan ülke oldu” başlığıyla verdiği haberde, 2017 yılında yaşanılan gerilemenin 2018 yılında yaşanılan düşüşün toparlanacağına işaret etti.