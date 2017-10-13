Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>İsviçreliler kanalizasyonda ‘altın madeni’ buldu

    İsviçreliler kanalizasyonda ‘altın madeni’ buldu

    Hürriyet Haber
    13.10.2017 - 00:05 | Son Güncelleme:

    İsviçre Federal Su Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü’nden (EAWAG) bilim insanlarının yaptığı araştırma, ülkenin kanalizasyon sistemine her yıl 43 kilograma kadar saf altın aktığını gösterdi.

    Bloomberg’in enstitünün araştırmasına dayandırdığı haberinde, İsviçre’deki kanalizasyon sistemine akan saf altın miktarının yılda 1,8 milyon dolarlık kayba neden olduğu belirtildi.

    Habere göre İsviçreli bilimciler, en büyük altın birikiminin ülkenin güneyindeki Ticino kantonunda bulunduğunu kaydetti. Araştırmacıların konuyla ilgili hazırladıkları raporda, “Kanalizasyon sularındaki altın konsantrasyonu, kurtarılması için yeterince yüksek ki bu, onu potansiyel olarak değerli yapıyor” ifadelerine yer verildi.

    Bilim insanları toplamda 64 işletmenin kanalizasyon sularını analiz etti. Altının dışında ülkenin kanalizasyon sisteminde ayrıca 3 ton gümüşe rastlandı ve bu miktarın yılda 1,7 milyon dolarlık kayba yol açtığı açıklandı.

    Bloomberg, dünya altın üretiminin yüzde 70’inin İsviçre’ye düştüğünü belirtiyor.

    Etiketler: EAWAG
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri