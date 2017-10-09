İsviçreli yardım gönüllüsü Darfur’da kaçırıldı

KUZEY Darfur vilayetinin Faşir kentinde meydana gelen olay hakkında Eş-Şuruk televizyonuna açıklamalarda bulunan Vali Et-Ticani Abdullah Salih, görgü tanıklarının, jip tipi bir araçla gelen silahlı kişilerin, evinin yakınlarında bulunan Margaret Sheinkel’i kaçırdıklarını belirtti. Sheinkel’in fidye için kaçırılmış olabileceğini söyleyen Salih, güvenlik güçlerinin İsviçreli kadını bulmak için yoğun çaba harcandığını aktardı.

15 YILDIR ÇALIŞIYOR

Margaret Sheinkel’in 15 yıla yakın zamandır Faşir kentinde insani yardım ve sağlık alanında bir aktivist olduğunu, çocuklara çok büyük hizmet ettiğini kaydeden Salih, kentte ayrıca çocukların tedavisi için bir sağlık merkezi inşa ettiğini ifade etti.

İstikrarsızlığın sürdüğü Sudan’da, 2003 yılından bu yana adam kaçırma olayları ve Sudan Ordusu ile silahlı kişiler arasında çatışmalar yaşanıyor.