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    İsviçreli gurbetçinin katili İstanbul’da yakalandı

    AA
    28 Ağustos 2017 - 12:02Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 12:04

    İsviçre’de yaşayan kayınbiraderini Çorum’da cami avlusunda abdest alırken silahla vurarak öldüren zanlı, İstanbul’da saklandığı evde yakalandı.

    ÇORUM kent merkezindeki Ulu Cami’nin şadırvanında abdest alan Ramazan Güllü’nün (27) tabancayla ensesinden vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, olayın ardından kaçan katil zanlısı Üzeyir M.’nin (40) İstanbul’daki kız kardeşinin evinde olduğunu belirledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak operasyonda, katil zanlısı Üzeyir M., Esenler ilçesindeki Havaalanı Mahallesi’nde saklandığı evde yakalandı.
    Gözaltına alınan zanlının Çorum’a getirileceği belirtildi. Zanlının saklanmasına yardım ettikleri öne sürülen kız kardeşi ile eniştesinin de Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.
    Bu arada zanlının, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı iddia edildi.

    İsviçre’de yaşayan ve tatil için Çorum’a giden Ramazan Güllü, 14 Ağustos’ta öğle namazını kılmak için Ulu Cami’nin şadırvanında abdest aldığı sırada, kız kardeşinin eşi Üzeyir M.’nin silahlı saldırısına uğramış, tabancayla açılan ateş sonucu Güllü ensesinden, yanında abdest alan İsmail Yetişgen (76) de kolundan yaralanmıştı. Güllü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

    Etiketler: isviçre , gurbetçi , Çorum , Cinayet , iSTANBUL , Ramazan Güllü
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