İsviçreli dev şirketten Türkiye'de satın alma

İsviçreli Straumann Holding AG, sektörünün Türkiye’deki en önemli firmalarından Batıgrup Dental Diş Ürünleri adlı şirketin ana hissedarı oluyor. İsviçreli dev, Ankara merkezli Batıgrup’un yüzde 70’ini satın almak için görüşmelere başladı.

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre anlaşma tamamlandığında Straumann ayrıca Batıgrup’un iştirakleri Batı Dental ile Botiss Dental Tıbbi Malzemeler adlı iki şirketin de bazı mal varlıklarını devralmış olacak. 2002 yılında kurulan Batıgrup’un Ankara dışında İstanbul’da iki, Adana, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Kayseri, Malatya, Samsun ve Gaziantep’te birer ofisi bulunuyor.

2.6 MİLYAR DOLAR SERVETİ VAR

Türk şirketin yüzde 70’ini satın almaya hazırlanan Straumann Holding, dünyanın en büyük diş implantı üreticisi. 1954 yılında kurulan şirketin hisseleri İsviçre Borsası’nda işlem görüyor. Şirketin ana sahibi ise kurucu olan Straumann Ailesi. Şu anda holdingin başında Thomas Straumann bulunuyor. Thomas Straumann’ın serveti 2.6 milyar doları buluyor.

İSRAİL’İN KURULDUĞU OTELİN SAHİBİ

Thomas Straumann her ne kadar diş sanayisinde önemli bir isim olarak bilinse de dünya tarihine yön veren bir yapının da sahibi: İsviçre’nin Basel kentinde bulunan 5 yıldızlı Grand Hotel Les Trois Rois yani Üç Krallar Oteli… 1681 yılında kurulan otel, dünyanın en eski turizm işletmelerinden biri. Napolyon, II. Elizabeth, Pablo Picasso, Thomas Mann gibi birçok ünlü ismi ağırlayan otel, İsrail devletinin kuruluş kararının alındığı ve1897’deki ilk Siyonist kongresinin yapıldığı yer olarak biliniyor. Bir dönem satışa çıkan oteli Rixos’un patronu Fettah Tamince almak istediğini açıklamıştı.

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