İsviçre’den Katalonya için arabuluculuk teklifi

İspanya’ya bağlı özerk bölge Katalonya’nın İspanya Hükümeti’nin uyarılarına rağmen bağımsızlık referandumu gerçekleştirmesinin ardından yaşanan siyasi kriz devam ediyor. İsviçre ise krizin çözümü için iki taraf arasında arabulucu olacağını açıkladı.
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