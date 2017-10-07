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    İsviçre’den Katalonya için arabuluculuk teklifi

    İHA
    07.10.2017 - 11:52 | Son Güncelleme:

    İsviçre, bağımsızlık referandumu sonrası iplerin gerildiği İspanya ile Katalonya özerk bölgesi arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti.

    İspanya’ya bağlı özerk bölge Katalonya’nın İspanya Hükümeti’nin uyarılarına rağmen bağımsızlık referandumu gerçekleştirmesinin ardından yaşanan siyasi kriz devam ediyor. İsviçre ise krizin çözümü için iki taraf arasında arabulucu olacağını açıkladı.

    Etiketler: isviçre , iSPANYA , Katalonya , arabulucu
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