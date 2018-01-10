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    İsviçre’de yaşlılara bir şeyler oluyor!

    AA
    10.01.2018 - 19:04 | Son Güncelleme:

    İsviçre, son iki günde iki yaşlının karıştığı olayların şokunu yaşıyor. Luzern’de 80 yaşındaki bir adam, on gün önceki banka soygununun şüphelisi olarak gözaltına alınırken, Zürih’te 83 yaşındaki bir kişi eşini öldürüp intihar etti.

    İSVİÇRE’nin Luzern kantonunda yaklaşık 10 gün önce maskeli bir kişi tarafından yapılan banka soygununun ardından başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli 80 yaşındaki bir erkek. Evinde eşiyle birlikteyken gözaltına alınan 80 yaşındaki zanlı, suçunu itiraf etti. Şüphelinin eşi, soygundan haberinin olmadığını söyledi. Zanlının adı ve gasp ettiği para miktarı açıklanmadı. Zanlı suçlu bulunursa tarihin en yaşlı banka soyguncularının arasına girecek.

    SİLAH SESİNİ HEMŞİRELER DUYDU
    Zürih kantonundaki bir hastanede de 83 yaşında bir erkek, aynı yaştaki eşini öldürüp intihar etti. 83 yaşındaki kadın hastanın odasından silah sesi gelince odaya giren hemşireler, kadını yatakta, eşini de yerde silahla vurulmuş halde buldu. İlk bulgulara göre, eşini öldüren erkek ardından intihar etti.

    Etiketler: zurih , dedeler , Avrupalı yaşlılara neler oluyor
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