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    İsviçre'de tuvalette sifon çekilmiş binlerce euro bulundu!

    Hürriyet Haber
    19.09.2017 - 13:52 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 14:05

    İsviçre'nin Cenevre şehrindeki tuvaletlerde, üstüne sifon çekilmiş binlerce euro bulundu. Bunu 'sıra dışı' olarak niteleyen yetkililer, 500 euro'luk banknotların kime ait olduğunu tespit etmeye çalışıyor.

    UBS bankası ile çevresindeki 3 restoranın tuvaletinde bulunan 500 euro'luk banknotların parçalanarak üstüne sifon çekildiği tespit edildi.

    BBC'nin haberine göre tıkanan tuvalet borularını açmak için ise binlerce euro harcandı.
    ​Avrupa Merkez Bankası, 500 euro'luk banknotların, yasa dışı aktiviteleri kolaylaştırdığı endişesiyle 2018'in sonuna kadar tedavülden kaldırılacağını açıklamıştı.

    Banknotların imha edilmesi İsviçre'de bir suç sayılmazken yetkililerin 'sıra dışı' gördükleri bu durumla ilgili araştırma yaptığı aktarıldı.

    Cenevre savcılığı ofisinden yapılan açıklamada, "Bu banknotların nereden geldiğini ve bunlarla bir suç işlenip işlenmediğini öğrenmeye çalışıyoruz" denildi.

    'İSPANYOL BİR KADINA AİT OLABİLİR'

    Öte yandan soruşturmacılar, Tribune de Geneve gazetesine yaptığı açıklamada, banknotların, yıllar önce kiralık kasaya saklayan İspanyol bir kadına ait olduğundan şüphelendiklerini bildirdi.

    Kadının avukatının, geçen ay polis merkezine gittiği ve sorguda ‘çok az' bilgi verdiği öğrenildi.

    Öte yandan avukatın, bankanın ve restoranların tuvaletlerinin tamir edilmesi için ödeme yaptığı da kaydedildi.

     

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    Etiketler: isviçre , Tuvalet , EURO
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