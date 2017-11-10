İsviçre'de çikolata işine giriyor! Çok önemli satın alma hamlesi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi üyeleri, Türk gıda ürünlerinin uluslararası pazarlarda daha fazla söz sahibi olması hedefiyle İsviçre'de çikolata markası satın alacak.

MÜSİAD Bursa Şubesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Murat Bayizit, Türkiye gibi tarım ve gıdada güçlü altyapısı olan bir ülkenin gerçekleştirdiği 1 milyar dolarlık işlenmiş gıda ihracatının yeterli olmadığını söyledi.

Türk gıda ürünlerinin özellikle Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerindeki Türk nüfusunun yoğun olduğu yerlerde tüketildiğini belirten Bayizit, yapılan ihracatın büyük kısmının bu pazara hitap ettiğini bildirdi.

Bayizit, yurt dışı seyahatlerinde süpermarket zincirlerini gezdiğini dile getirerek, "Çünkü raflar size o ülkedeki gıda trenlerini ve tüketim alışkanlıklarını gösteriyor. Ben de bu raflarda Türk ürünlerini maalesef çok fazla göremiyorum. Etnik departmanların dışında yer almıyor. Aslında baktığımızda Türk ürününü yurt dışında yaşayan Türklere ihraç ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek düzeyde markalarının olduğunu vurgulayan Bayizit, şöyle devam etti: "Türk markasıyla yurt dışındaki süpermarketlerde yer alamamamızın çeşitli sebepleri var. Bu sebepleri bir taraftan çözmeye çalışırken diğer taraftan da hızlı hareket etmek adına yurt dışında 3. kuşağa geçmiş, artık kendileri açısından yönetmenin verimli olmadığı düşünülen ama marka olmuş birtakım firmaları biz Türk gıda üreticileri olarak satın alabiliriz. Bunun örnekleri var. Ülker'in Godiva'yı almasıyla uluslararası pazarlarda önemli bir oyuncu olması buna çok güzel bir örnek. Akabinde United Biscuits'i satın alarak dünyadaki birkaç büyük bisküvi üreticisi haline gelmeleri buna çok güzel bir örnek."

"İSVİÇRE'DE BİRKAÇ ALTERNATİF MARKA ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Bayizit, geçen aylarda 25 kişilik bir heyetle İsviçre'ye gezi düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti: "İsviçre gezisi dönüşünde benim bir önerim oldu. 'Madem ki dünyaya markalı gıda ürünü satmakta zorlanıyoruz. O zaman onların içine kendilerinin markasıyla nüfuz edelim. Mesela İsviçre'den bir çikolata markasını satın alalım.' dedim. Bu markayı daha da geliştirerek uluslararası pazarlara bir Türk firması olarak girelim diye düşündük. Herkes bu konuya sıcak baktı. Bununla ilgili çalışmalara başladık. Şu anda İsviçre'de birkaç alternatif marka üzerinde çalışıyoruz."

İlerleyen günlerde İsviçre'de fabrika ziyaretleri yapacaklarını anlatan Bayizit, "Avrupa'daki gıda marketlerine Avrupa'daki bazı markaları satın alarak nüfuz etmek gibi bir düşüncemiz var. İsviçre'nin çikolata ülkesi olmasından dolayı dünyada olumlu imajı var. Çikolata markasıyla daha hızlı yol alacağımızı düşündük. Satın alınmasıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Yıl sonuna kadar neticeleneceğini düşünüyoruz. Bunu da inşallah MÜSİAD Bursa ve İsviçre şubesi olarak gerçekleştireceğiz" dedi.