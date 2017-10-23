Ä°sviÃ§re'de baltalÄ± saldÄ±rÄ±: 8 kiÅŸi yaralandÄ±

Polisten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Letonya uyruklu 17 yaÅŸÄ±ndaki gencin dÃ¼n gece Flums kasabasÄ±nda baltasÄ±yla Ã§evredeki sivillere saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ã‡alÄ±ntÄ± arabayla olay yerinden kaÃ§an gencin, bir petrol istasyonunda kaza yaparak durmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±, burada da bazÄ± sivilleri yaraladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Polisin ateÅŸ ettiÄŸi saldÄ±rgan, yaralÄ± olarak yakalandÄ±.



SaldÄ±rÄ±nÄ±n terÃ¶rizmle baÄŸlantÄ±lÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, "Eldeki bulgulara gÃ¶re, saldÄ±rgan ilk defa suÃ§ iÅŸliyor. Åžu aÅŸamada elimizde saldÄ±rganÄ±n terÃ¶rizmle baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸunu gÃ¶steren hiÃ§bir ÅŸey yok." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.ÂÄ°sviÃ§re basÄ±nÄ±na gÃ¶re, saldÄ±rÄ±da biri aÄŸÄ±r 8 kiÅŸi yaralandÄ±.