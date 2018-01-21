İsviçre’de 9. Altın Hilal Film Festivali

FESTİVALDE İsviçre İslam Toplumu bölge temsilciliklerince (Solothorn, Basel, Uzwil, Liechtenstein, Bülach, Liestal ve İslam Toplumu Genel Merkezi ) çekilen amatör filmler gösterildi. Festivalin jüri üyleiğini ise “Payitaht Abdülhamid” dizisinin başrol oyuncularından Bahadır Yenişehirlioğlu, “Seksenler” dizisinde rol alan Hacı Ali Konuk, “Sevda Kuşun Kanadında” dizisinin yapımcısı Cemil Yavuz ve Yönetmen Mustafa Uğur yaptı.

İsviçre İslam Toplumu Başkanı Abdullah Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada festivale gösterilen ilgiden gurur duyduklarını söyledi. Altın Hilal Film Festivali, İsviçre İslam Toplumu tarafından 2009 yılından bu yana düzenleniyor.

Festivalde kısa film yapımının özendirilmesi, gelişmesine katkıda bulunulması, yeni sinemacıların desteklenmesi ve sinema sektörüyle bütünleşmelerinin sağlanması amaçlanıyor.