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    Hürriyet >Dünya>İsviçre halkı 65’te emekliliği kabul etmedi

    İsviçre halkı 65’te emekliliği kabul etmedi

    AA
    25.09.2017 - 11:32 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 11:32

    İsviçre’de kadınların emeklilik yaşının 65’e çıkarılmasını da öngören emeklilik reformu paketi referandumda reddedildi.

    ÜLKEDE ulusal düzeyde yapılan referandumun resmi olmayan sonuçlarına göre, halkın yüzde 46.8’i emeklilik reformu paketi için oy kullanırken, bunlardan yüzde 47,3’ü ‘evet’, yüzde 52.7’si ‘hayır’ oyu verdi. ‘Hayır’ oyları çoğunlukla kırsal alandan ve ülkenin batısındaki Fransızca konuşulan şehirlerden geldi.
    Mevcut durumda kadınlarda 64 olan emeklilik yaşını 65’e yükselterek erkeklerle eşitlemeyi öngören paket, karmaşıklığı ve genç nüfusa ağır mali yük bindireceği gerekçesiyle eleştiriliyordu. Pakete göre, asgari ücret oranları kademeli olarak düşecek, emekli olan herkese aylık 70 İsviçre Frangı ek ücret sağlanacaktı.

    Etiketler: isviçre , referandum , emeklilik
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