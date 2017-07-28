İşverenlerin gözdesi hibrit çalışanlar

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2016’da yayınladığı bir rapora göre 2020’ye kadar 2 milyon kişi için yeni iş fırsatları doğarken, 7 milyon kişinin de işini kaybetme ihtimali bulunuyor. Buna otomasyon, robot teknolojisinin gelişmesi, 3D yazıcıların kullanımının yaygınlaşması, kısaca 4. Sanayi Devrimi neden oluyor. Bu değişim kendini en çok meslekler üzerinde belli ediyor. Öyle ki, şirketlerin organizasyon yapılarında departmanları birbirinden ayıran uzmanlıklar birbirleriyle kaynaşma eğiliminde. Örneğin, günümüzde bilişim konusunda uzman bir yöneticinin sadece bununla sınırlı kalmayıp aynı zamanda pazarlama ve strateji uzmanı da olması bekleniyor. Tüm bu özellikleri bünyesinde barındıran CDO’lar (Chief Digital Officer) bu değişimin ve ihtiyaç sonucunda doğmuş bir pozisyon. Bir pazarlama uzmanının dijital pazarlama konusuna da hâkim olması ve sosyal medyadan da yararlanmayı bilmesi gerekiyor. Günümüzde artık bir çiftçinin bile sadece çiftlikteki hayvanlara bakmayı bilmesi yeterli olmuyor. Hayvanları takip eden sensörlerden gelen verileri yorumlayabilmesi ve buna uygun bir bakım yapabilmesi için verileri analiz edebilecek yetkinliğe sahip olması bekleniyor. Yani, daha önce birden fazla kişilere paylaştırılan sorumluluklar tek kişide toplanıyor. İş dünyasının bu durum için bulduğu terim hibrit yani melez özellikler. Veri teknolojileri firması Burningglass tarafından yapılan bir araştırmaya göre sadece ABD’de Nisan 2014-Mart 2015 arasında hibrit özellikler talep edilen pozisyonların sayısı 250 binin üzerinde.



Konuyla ilgili görüştüğümüz San Diego Üniversitesi Yardımcı Profesör ve Danışman Zeki Pagda, eskiden üniversitelerde alınan eğitimin bir insana kariyeri boyunca yettiğini ancak günümüzde bunun mümkün olmadığını belirtiyor. Çünkü, iş dünyası çok büyük bir hızla değişiyor. Çalışanların okullarda eğitimini alıp kariyerlerine başladıkları işler, o konudaki teknolojik bir gelişmenin ardından çok daha farklı bir yolla yapılmaya başlanıyor. Bu nedenle, şirketler de sürekli olarak personelini yeniden eğitim aldırmak zorunda kalıyorlar.

Ergene Consulting & HGA Group Türkiye Başkanı Murat Ergene ise firmalarda artık projeleri kısıtlı özellikte kişilerin değil, farklı yetkinliklerdeki kişilerin yönetmeye başladığını belirtiyor. Çünkü, tek bir bakış açısı yeterli olmuyor. Örneğin, bir mühendisin bir projeyi yönetirken sadece teknik özellikler değil, liderlik, takımı yönetebilme gibi özelliklerle de donanmış olması gerekiyor. Bu durum iş ilanlarına da yansıyor. Örneğin, sosyal medya uzmanlığı pozisyonları giderek azalıyor. Çünkü, şirketlerde halihazırda pazarlamada çalışan kişilerin zaten sosyal medyayı iyi bilen ve iyi kullanabilen özelliklere sahip olması bekleniyor. Yani, sosyal medya uzmanlığı pazarlama ile kaynaşarak bir pazarlama uzmanının edinmesi gereken bir hibrit özelliğe dönüşüyor.



HER ALANDA HİBRİT

Hibrit özellikler sadece kurumsal şirketlerde değil, doktorluk, çiftçilik gibi farklı alanlarda da karşımıza çıkabiliyor. Zeki Pagda, ABD’de doktorların, diş hekimlerinin açtıkları muayeneleri düzgün bir şekilde işletebilmek için finans eğitimi aldıklarını söylüyor. Pagda’nın yine ABD’den verdiği bir başka örnek ise çiftçilerle ilgili. Eskiden inek çiftliklerinde istihdam edilecek çiftçilerin hayvanların bakımından anlaması, süt sağmasını bilmesi, hayvanları ne zaman çiftleştirmelerini bilmesi yeterli oluyormuş. Günümüzde artık ineklere yerleştirilen sensörlerle bir hayvanın vücut sıcaklığı, gün içinde ne zaman, ne kadar yürüdüğü takip edilebiliyor ve veri olarak toplanıyor. Bu veriler sayesinde de çok detaylı bilgilere sahip olunuyor. Örneğin, çiftçiler artık hayvanları ne zaman çiftleştirmeleri gerektiğini çok iyi takip edebiliyor. Hatta bu zamanlamaya göre doğacak hayvanın cinsiyeti bile yüzde 70 oranında önceden tahmin edilebiliyor. Tabii, tüm bu verileri çiftliğin yararına kullanabilmek için, hayvanların bakımını bilmenin yanında toplanan verileri bunları analiz edebilen kişilere ihtiyaç duyuluyor. O yüzden artık sadece hayvanların bakımından anlayan değil, verileri de anlamlı bir değere dönüştürüp uygulamaya koyan çiftçiler istihdam ediliyor. Elde edilen verilerin doğru şekilde kullanılması sayesinde ABD’de inek çiftliklerinden alınan verimde yaklaşık yüzde 30 artış olmuş.



GELECEĞİ DÜŞÜNMELİ

Zeki Pagda’ya göre, hibrit özelliklere sahip olmanın tek yolu sürekli olarak eğitim görmek, yenilikleri öğrenmek. Pagda, bir insanın kendi mesleğine yönelik olarak 20 yıl sonraki dünyayı hayal etmesinin ve buna uygun eğitim almasının o kişiye çok değer katacağını düşünüyor. Yani, eğitimi almış olmak için değil, gerçekten de gelecekte kendi işine yarayabilecek bir eğitim almak önemli. Murat Ergene, günümüzde kodlamayı öğrenmenin her yaştan insan için gündem maddesi olduğunu ve bunun tüm çocuklara henüz ilkokul çağından öğretilmesi gerektiğinin konuşulduğunu aktarıyor. Ergene, “Bu mutlaka gerekli ancak gelecekte tek başına yetmeyebilir” diyor. Çünkü, hibrit özelliklere sahip insanlara ihtiyaç giderek artıyor. Yani, herkesin sadece kodlama değil, finans ya da pazarlamadan da anlaması beklenebilir.

EN ÇOK ARANAN ÖZELLİKLER

- Veri analitiği

- Dijital pazarlama

- Mobil geliştirme

- IT ürün yönetimi

- Kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi

- İnternet sitesi geliştirme ve tasarımı