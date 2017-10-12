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    İsveç'ten Türkiye'nin AB üyeliğine destek

    STOCKHOLM (AA)
    12.10.2017 - 23:50 | Son Güncelleme:

    İsveç hükümeti, Makedonya ve Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine destek olmaya devam edeceğini açıkladı.

    İsveç hükümetinin resmi sayfasında yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Bugün hükümet, İsveç’in “Doğu Avrupa, Batı Balkan ve Türkiye için 2014-2020 reform işbirliği sonuç stratejisi' anlaşmasını gözden geçirmiştir. Makedonya, 2017 baharından beri AB'ye katılmak isteyen reform odaklı bir hükümete sahip. İsveç hükümeti de Makedonya hükümetine AB yolunda taahhütlerini yerine getirme konusunda çabalarını desteklemek istiyor. Ayrıca İsveç, 'Doğu Avrupa, Batı Balkan ve Türkiye ile yapılan reform iş birliği sonuç stratejisi' anlaşmasının çerçevesinde söz konusu ülkeleri AB'ye katılım yolunda desteklemeyi, böylelikle bölgede ekonomik, demokratik ve çevresel açıdan sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor.” 

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