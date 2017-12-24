İsveç’te yangında 2 çocuk öldü

STOCKHOLM Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polisin gece yarısı başkentin Bromma bölgesindeki bir villada yangın çıktığı ihbarını aldığı ve çok kısa süre sonra olay yerine ulaştığı belirtildi. Yangında iki çocuğun karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadığı ifade edilen açıklamada, yaşamını yitiren çocukların 4 ve 7 yaşında olduğu bildirildi.

Açıklamada, yangında yaralanan 10 kişinin de hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.