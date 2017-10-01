İsveç’te Türk marketine yılın mağazası ödülü

Stockholm’deki City Hall’de ‘İsveç Perakende Ödülleri’ gecesi düzenlendi. 2 bin 500 süpermarketin değerlendirildiği gecede, “2017 Yılı Marketi” ödülüne Türk girişimciye ait ‘Matvärlden Veddesta’ layık görüldü. Marketin sahibi ve genel müdürü Muhittin Taylı (57), uluslararası başarılara imza atmış süpermarketlerin içinden seçilip birinci oldukları için gurur duyduğunu söyledi.

DÜNYA MARKASI OLACAK

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinden gelerek 27 yıl önce İsveç’e yerleştiğini anlatan Taylı, 2 yıl önce hizmete soktukları süpermarketin bu kadar kısa bir zamanda böyle bir başarı yakalamasından son derece mutlu. İsveç toplumuna Türk ürünleri sunduklarını ve marketlerinde 200 personelin çalıştığını anlatan Taylı, İsveç genelinde 8 şube daha açmayı düşündüklerini söyledi. Taylı ‘Matvärlden’ ismini dünya markası yapmayı hedeflediklerini de anlattı.