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    İsveç’te Türk marketine yılın mağazası ödülü

    AA
    01.10.2017 - 19:06 | Son Güncelleme:

    Türk girişimci Muhuttin Taylı’nın sahibi olduğu süpermarket İsveç’te yılın marketi seçildi.

    Stockholm’deki City Hall’de ‘İsveç Perakende Ödülleri’ gecesi düzenlendi. 2 bin 500 süpermarketin değerlendirildiği gecede, “2017 Yılı Marketi” ödülüne Türk girişimciye ait ‘Matvärlden Veddesta’ layık görüldü. Marketin sahibi ve genel müdürü Muhittin Taylı (57), uluslararası başarılara imza atmış süpermarketlerin içinden seçilip birinci oldukları için gurur duyduğunu söyledi.

    İsveç’te Türk marketine yılın mağazası ödülü

    DÜNYA MARKASI OLACAK
    Balıkesir’in Burhaniye ilçesinden gelerek 27 yıl önce İsveç’e yerleştiğini anlatan Taylı, 2 yıl önce hizmete soktukları süpermarketin bu kadar kısa bir zamanda böyle bir başarı yakalamasından son derece mutlu. İsveç toplumuna Türk ürünleri sunduklarını ve marketlerinde 200 personelin çalıştığını anlatan Taylı, İsveç genelinde 8 şube daha açmayı düşündüklerini söyledi. Taylı ‘Matvärlden’ ismini dünya markası yapmayı hedeflediklerini de anlattı.

    Etiketler: İsveç , City Hall , Matvärlden Veddesta , 2017 Yılı Marketi
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