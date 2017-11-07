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    İsveç'te PKK kanalına polis baskını

    STOCKHOLM/AA
    07.11.2017 - 22:47 | Son Güncelleme:

    İsveç'te daha önce terör propagandası yaptığı gerekçesiyle yayını kesilen Newroz TV tarafından kurulan Aryen TV'ye polis baskın düzenledi.

    İsveç'in Dagens Nyheter (DN) Gazetesinin haberine göre, başkent Stockholm'de Kürtçe yayın yapan Aryen TV stüdyolarına düzenlenen baskında, "evrakta sahtecilik ve kara para aklamak" suçundan bir kişi gözaltına alındı.

    Daha önce Newroz TV ismiyle yayın yapan kanalın isminin Aryen TV olarak değiştirildiğine dikkati çekilen haberde, polislerin baskın sırasında yayını durduğu ve içeride arama yaptığı bildirildi.

    Stokholm Mali Şube Sözcüsü Niklas Ahlgren baskını doğrularken baskının Vergi Dairesi'nin uyarısıyla yapıldığı bilgisini paylaştı.

    Geçen yıl ekimde, Avrupa'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan Newroz TV kanalının yayını, Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) gelen talep üzerine Fransız uydu şirketi Eutelsat tarafından kesilmişti. 

     

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    Etiketler: polis
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