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    İsveç’te Müslümanlara ait anaokuluna taşlı saldırı

    AA
    03.10.2017 - 10:13 | Son Güncelleme:

    İsveç’in Södertälje kentinde Müslümanlara ait bir anaokuluna taşlı saldırı düzenlendi.

    ‘SİNBAD’ isimli anaokulunun sorumlusu Osman Adem, sabah personelin okulun kapısını açmaya geldiklerinde saldırıyı fark ettiklerini söyledi. Çocukların eğitim yuvasına yönelik saldırının kendilerini üzdüğünü belirten Adem, “İki yıldır anaokulunun camları taşlı saldırı nedeniyle kırılıyor. Bazen çocuklara camlar kırık halde eğitim vermek zorunda kaldık ama ilk defa duvara ‘Defolun gidin’ ile İslam’a ve Müslümanlara hakaretler içeren nefret sözleri yazmışlar.” diye konuştu.

    İsveç’te Müslümanlara ait anaokuluna taşlı saldırı

    Saldırıların, çocukları, aileleri ve öğretmenleri endişelendirdiğini belirten Adem, “En son saldırıdan sonra bir toplantı yaptık. Okulu kapatma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bizim burada güvenli şekilde eğitim verebilmemiz için polisin güvenliği sağlaması lazım. Ancak iki yıldır bunu pek yapamadılar” dedi.
    Polisin inceleme başlattığı saldırıda, bir sınıfın camları kırılırken duvarlara İslam ve Müslümanlara hakaret içeren çirkin sloganlar yazıldı.

    İsveç’te Müslümanlara ait anaokuluna taşlı saldırı

    İsveç’te Müslümanlara ait anaokuluna taşlı saldırı

    Etiketler: isveç , anaokulu , taşlı saldırı
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