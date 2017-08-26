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    İsveç’te Ilımlı Muhafazakar Parti başkanı istifa ediyor

    İHA
    26 Ağustos 2017 - 12:57Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 12:57

    İsveç’te, Türkiye dostu Ilımlı Muhafazakar Parti (Opposition Moderate Party) Başkanı Anna Kinberg Batra, önümüzdeki cuma günü istifa edeceğini yaptığı basın toplantısı ile açıkladı.

    KAMUOYU anketlerinde büyük ölçüde oy kaybeden Ilımlı Muhafazakar Parti, bu kayıpları parti başkanı Anna Kinberg Batra’nın yetersiz ve pasif çalışmalarına bağlıyor. Yapılan çeşitli anketlere göre partinin oyları yüzde 14 ile 17 arasında bulunuyor. Bir milyon tirajlı Expressen Gazetesi’ne göre Ilımlı Muhafazakar Parti Gençlik Kolları (MUF), Başkan Batra’nın istifa etmesine sıcak bakıyor.
    Öte yandan, gelecek seçimlerde Ilımlı Muhafazakar Parti’nin oy kaybetmesinin, ırkçı İsveç Demokratları Partisi’nin oylarını arttırdığı belirtiliyor. İsveç Demokratları kamuoyu anketlerine göre oylarını daha şimdiden yüzde 17 ile yüzde 20 arasında yükseltti.

    Etiketler: isveç , Stockholm , Muhafazakar Parti , Anna Kinberg Batra
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