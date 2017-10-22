İsveç’te cami resminin bulunduğu posta pulu basıldı

SATIŞA sunulan pullardaki resimler arasında Lerin’in 2009 yılında çizdiği ve Stockholm Açıkartırma Merkezi tarafından 370 bin krona (yaklaşık 37 bin euro) satılan cami resmi de bulunuyor. Diğer dört pulda ise İsveç’in farklı mekanlarının çizildiği resimler yer alıyor. Pulların, her insanın hayatında önemli yeri olduğu belirtilen açıklamada, yaz boyunca İsveçlilerin 20 milyon mektup ve kartpostal gönderdikleri bilgisi paylaşıldı.

Yeni pullarla ilgili İsveç Posta Servisinin Genel Müdürü Britt-Inger Hahne, elektronik posta ile yapılan haberleşme ve tebriklerin yerine klasik posta yolunun insanlara daha anlamlı geldiğini kaydetti. Hahne, mektup ve kartpostal gönderilirken halkın pul seçimine dikkat ettiğinin altını çizdi.