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    İsveç'te bir markette ateş açıldı: Yaralılar var

    STOCKHOLM (AA)
    13.10.2017 - 00:54 | Son Güncelleme:

    İsveç'in Trelleborg kentinde silahlı saldırı sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

    İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, ülkenin güneyinde bulunan Trelleborg kentinin merkezinde silahla ateş açıldı. 

    Polis sözcüsü Fredrik Bratt, saldırıda 4 kişinin yaralandığını açıkladı. 

    Bratt, hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi vermedi. 

    Bölgenin güvenlik şeridi ile çevrildiğini aktaran Bratt, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu. 

    İsveç resmi haber ajansı TT'ye konuşan bir görgü tanığı ise 6 el silah sesi duyduğunu ve birçok insanın çevreye kaçıştığını gördüğünü ifade etti. 

    Etiketler: saldırı , yaralı
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