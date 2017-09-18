İsveçli siyasetçiden şok eden açıklama: Bana tecavüz ettiler

İsveç’teki Vänsterpartiet’in (Sol Parti) Falun kasabasındaki lideri Patrik Liljeglöd, politik duruşu nedeniyle Temmuz ayında tecavüze uğradığını açıkladı. Facebook adresinde yaptığı açıklamada Liljeglöd şunları anlattı:

“Bu sene Temmuz sonunda, otobüs seferleri bitmişken, bir parti üyesiyle birlikte geçirdiğim güzel bir akşamdan sonra, ılık yaz gecesi beni eve yalnız yürümeye davet etti. Hoşluk burada bitti. Tanımadığım bıçaklı bir adam bana saldırdı. Bana vahşice davrandı ve bıçak zoruyla tecavüz etti. Diğer yandan da benim solcu bir ‘kadın cinsel organı’ olduğumu ve benim gibilerin ‘böyle şeylerden keyif aldığını’ söyledi. Son olarak da ‘hain’ dedi. Bu ifadelerin benim siyaseten aktif olmamla ilişkisi apaçık. Bu durum da bundan dolayı hepimizi etkiliyor'' diye konuştu.

Açıklamasının ardından Liljeglöd’e yüzlerce destek mesajı geldi. İsveç polisi, olayla ilgili yürütülen soruşturmada henüz hiç kimsenin yakalanmadığını açıkladı.

Sosyalist ve feminist olarak tanımlanan Sol Parti, İsveç’in en büyük altıncı siyasi partisi. İsveç Parlamentosu’ndaki en solcu parti olarak biliniyor. (CNNTÜRK)