İsveçli markanın otomobilini aldı sıra kamyona geldi

Cevian Capital firmasının sahip olduğu AB Volvo Trucks, otomobil grubu ile 20 yıl önce yollarını ayırmıştı. Halihazırda otomobil üreten Volvo’nun sahibi olan

Geely, kamyon üreticisi AB Volvo’yu satın alarak iki markayı birleştireceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Çarşamba günü bir basın açıklamasıyla ortaklığı duyuran Geely CEO’su Li Shufu “Volvo Otomobil Grubu’nun bize verdiği tecrübeye dayanarak köklü İskandinav tarihi ve kültürünün bir yansıması olarak pazarında lider olan, yenilikçi teknolojiler geliştiren AB Volvo’ya çok önem veriyoruz” dedi.



ÇİNLİ ŞİRKETİ DE VAR

Öte yandan Geely’nin Çin pazarındaki yetenekleri, elektrikli ve otonom (sürücüsüz) araç geliştirme kapasitesi gibi avantajlar AB Volvo’nun pazar payını daha da güçlendirmesine yardımcı olabilir. Üstelik İskandinav AB Volvo ile Çin arasındaki bağ ilk kez kurulmuyor. Çin’in en büyük kamyon üreticilerinden Dongfeng Ticari Araçlar’ın yüzde 45’lik hissesi AB Volvo’nun elinde. Ayrıca şirket, Çin genelinde fabrikalara da sahip. Geely ve AB Volvo ortaklığa dair net rakam vermekten kaçınsa da Reuters’in hesaplamasına göre söz konusu miktar 3,3 milyar dolar civarında.