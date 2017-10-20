İsveçli komedyenden usta oyuncuya sürpriz

FESTİVALİN başlamasından dolayı tarihi Skandia Tiyatrosu’nda, etkinlik kapsamında gösterilecek filmlerin bazı oyuncuları ve diğer davetlilerin katılımıyla kokteyl verildi.

Açılış töreninde konuşan festival organizatörü Nisti Sterk, pazar günü sona erecek etkinlikte altı ülkeden altı komedi filminin izletileceğini bildirdi. Sterk, bu filmlerden birinin, Şener Şen ve Erdal Özyağcılar’ın başrollerini paylaştığı, festivalin son gününde izleyiciyle buluşacak ‘Züğürt Ağa’ olduğunu ifade etti.

Festivalin açılışında davetliler arasında sinema ve tiyatro sanatçısı Erdal Özyağcılar, eşi Güzin Özyağcılar, merhum Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal ve kızı Ezo Sunal da yer aldı.





ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE SAHNEYE ÇIKTI

Törende bir gösteri hazırlayan İsveçli ünlü komedyen Anna Blomberg, sahnede İbrahim Tatlıses’in ‘Tamam Aşkım’ şarkısını Türkçe seslendirerek Özyağcılar’a sürpriz yaptı. Daha sonra alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Özyağcılar, Blomberg’e teşekkürlerini sundu ve katılımcıları selamladı.

Erdal Özyağcılar, 1985 yapımı ‘Züğürt Ağa’ filminin de bu etkinlikte gösterilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sürprize değinen Özyağcılar, Nisti Sterk’in sanat adına önemli işlere imza attığını söyledi. Özyağcılar, “Aslında en büyük sürprizi ben kendi kendime yapmışım. Senelerce sinema ve tiyatroda yaptıklarımla buraya gelmem benim için büyük sürpriz. Sahnede yapılan sürpriz de güzeldi, hoştu. Çok da memnun oldum” dedi.