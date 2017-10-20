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    İsveçli kadın bakan: AB yemeğinde tacize uğradım

    Hürriyet Haber
    20.10.2017 - 00:13 | Son Güncelleme:

    İSVEÇ Dışişleri Bakanı Margot Wallström (63), Amerikalı oyuncu Alyssa Milano’nun önderlik ettiği ve sosyal medya kullanıcılarını maruz kaldıkları cinsel saldırıları ifşa etmeye çağıran ‘#MeToo (Ben de)’ kampanyasına katılarak Twitter hesabından ‘ben de’ mesajını paylaştı.

    Wallström, İsveç haber ajansı TT’ye yaptığı açıklamada, mesajında gazeteci Jan Scherman’ın kitabında anlattığı taciz olayına atıfta bulunduğunu doğruladı, ancak kendisini taciz eden politikacı hakkında bilgi vermedi. Wallström, ‘Duygularını Hesapla’ adlı kitapta, 2014 yılında AB ülkelerinin başbakan ve dışişleri bakanlarının katıldığı yemekte yanında oturan politikacının tacizine uğradığını anlatmıştı. Wallström, yemekte yanındaki politikacının elini baldırında hissettiğini belirterek, “Beni elle taciz etti” demişti. ‘#MeToo’ kampanyası, Hollywood yapımcılarından Harvey Weinstein’ın birçok ünlü aktris tarafından tacizle suçlanması sonrası başladı ve hızla yayıldı.

    Etiketler: Margot Wallström , #MeToo , gazetehaberleri
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