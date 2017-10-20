İsveçli kadın bakan: AB yemeğinde tacize uğradım

Wallström, İsveç haber ajansı TT’ye yaptığı açıklamada, mesajında gazeteci Jan Scherman’ın kitabında anlattığı taciz olayına atıfta bulunduğunu doğruladı, ancak kendisini taciz eden politikacı hakkında bilgi vermedi. Wallström, ‘Duygularını Hesapla’ adlı kitapta, 2014 yılında AB ülkelerinin başbakan ve dışişleri bakanlarının katıldığı yemekte yanında oturan politikacının tacizine uğradığını anlatmıştı. Wallström, yemekte yanındaki politikacının elini baldırında hissettiğini belirterek, “Beni elle taciz etti” demişti. ‘#MeToo’ kampanyası, Hollywood yapımcılarından Harvey Weinstein’ın birçok ünlü aktris tarafından tacizle suçlanması sonrası başladı ve hızla yayıldı.