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    İsveçli gazetecinin cesedinin parçaları bulundu

    İHA
    07.10.2017 - 12:44 | Son Güncelleme:

    Danimarka’da röportaj yapmak için bir denizaltıya binen ve ardından kaybolan İsveçli gazeteci Kim Wall’un cesedinin eksik parçaları 2 ay sonra bulundu.

    DANİMARKA polisi tarafından yapılan açıklamada, Danimarkalı bir araştırmacı ile röportaj yapmak üzere başkent Kopenhag’da özel bir denizaltıya binen ve ardından kaybolan İsveçli kadın gazeteci Kim Wall’un cesedinin eksik parçalarının bulunduğu belirtildi. Kopenhag polis müfettişi Jens Moller, Wall’un başının ve iki bacağının Kopenhag sularında bir çanta içinde bulunduğunu, başka bir çantada ise kadının kıyafetlerinin bulunduğunu söyledi.

    İsveçli gazetecinin cesedinin parçaları bulundu

    Gazeteci Wall’un kaybolmasının ardından 13 gün sonra Kopenhag açıklarında kolsuz ve bacaksız cesedi bulunmuş ve cesedin gazeteciye ait olduğu tespit edilmişti.
    10 Ağustos’ta İsveçli kadın gazeteci Kim Wall (30), Danimarkalı araştırmacı Peter Madsen ile röportaj yapmak amacıyla Madsen’in kendi inşa ettiği ‘Nautilus’ adlı özel denizaltısına binmiş binmiş ardından da kaybolmuştu. Madsen ilk ifadesinde Wall’u güvenli olarak limana bıraktığını belirtmiş ardından gazeteci kadının bir kaza sonucu öldüğünü cenazesini de kendisinin denize attığını söyleyerek ifadesini değiştirmişti.

    İsveçli gazetecinin cesedinin parçaları bulundu

    Etiketler: Danimarka , denizaltı , Cinayet , Kim Wall , Peter Madsen
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